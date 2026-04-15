Nacional sacó un valioso triunfo en el Gran Parque Centralante Deportes Tolima

Cuando finalizó el primer tiempo, el hincha de Nacional hizo sentir su descontento tanto a los jugadores como al cuerpo técnico.

No sabemos si habrá sido eso o Jorge Bava se dio cuenta de las falencias del equipo e hizo un cambio que modificó el planteo táctico y le dio otra vitalidad al equipo.

Para empezar el segundo tiempo, Bava saco a Paolo Calione, para darle minutos a Maxi Silvera. Esto hizo que Nacional volviera a la clásica línea de 4 en el fondo, pasando a Barcia al lateral derecho, el ojito Rodríguez al izquierdo y que tuviera tres atacantes netos qué hizo que Tolima tuviera que replegarse en el campo de juego.

Y rápidamente Maxi Gómez tras una asistencia perfecta de Nicolás López abrió el marcador. Ese fue otro punto de inflexión en el partido. Los tricolores ya habían mostrado otra versión en tan pocos minutos, pero el equipo dirigido por Jorge Bava no paró ahí. Siguió presionando y en una jugada, media entre era da en el área de Tolima y tras otra asistencia de él diente, esta vez a los 64 minutos, el capitán Sebastián Coates marcó el 2a0 que en ese momento era justo.

Emoción en el Gran Parque Central

Y cuando todo parecía tranquilidad, luego de un contra golpe tras un penal a Maximiliano Gómez no sancionado por el árbitro, llegó una falta de Agustín Rogel al borde del área y Brayan Rovira con un sensacional tiro libre, puso el descuento para Tolima. Pero el equipo colombiano no pudo dar ese golpe que podía llegar a poner nervioso a Nacional.

Tan es así que 7 minutos después del descuento llego el tercer y definitivo gol de Nacional. Esta vez, la asistencia, esta fue del juvenil Dos Santos quien con un "Globito" lo puso en carrera al diente y este definió de manera perfecta para cerrar el partido y quedarse con los 3 puntos que no solo son importantes en la tabla de posiciones de la copa. Sino que le da a Bava otra tranquilidad para trabajar luego de los malos partidos que había tenido su equipo.

Luego de la victoria, el dt Tricolor Jorge Bava habló en conferencia y se demostró tranquilo y seguro de su equipo.

"Satisfecho por la victoria y la manera. Enfrentamos a un rival muy difícil, que juega muy bien, que está trabajado hace tiempo. Por suerte lo conocíamos bien y tenía muchas fortalezas. Intentamos hacer lo nuestro para dañarlo y minimizarlos. Los muchachos lo hicieron de muy buena manera"

"El equipo está muy comprometido en lo que queríamos. Sabíamos que estábamos pasando un mal momento, sobre todo a nivel local con las dos derrotas consecutivas, y de la manera que se dieron. Al ver que se te va el Apertura, un equipo que está acostumbrado a ganar campeonatos, pega. Pero el equipo tuvo mucha resiliencia, se levantó, sabíamos que había que cambiar la cara respecto a la Copa, porque si bien el otro día se nos va la victoria en el último minuto, sabíamos que había que ganar acá para posicionarnos bien en el arranque de la Copa. El equipo siempre estuvo convencido, resiliente, sabíamos que éramos responsables de ciertas situaciones, y también de lo que pasó hoy. Siempre lo vi muy bien de ánimo al equipo "