TUMO Uruguay inició sus clases con más de 1.000 estudiantes en su primer centro educativo

El innovador centro educativo TUMO Uruguay recibió este lunes 13 de abril a sus primeros estudiantes, dando inicio oficial a las actividades de este programa extracurricular, gratuito y orientado a jóvenes de entre 12 y 18 años.
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La primera jornada marcó el comienzo de una nueva etapa para la iniciativa, que funciona en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y propone una modalidad de aprendizaje basada en la creatividad, la tecnología y el desarrollo personal.
Durante el estreno, los alumnos recorrieron las instalaciones y conocieron el funcionamiento del programa, además de interiorizarse sobre las distintas disciplinas disponibles. En un ambiente de entusiasmo y expectativa, los jóvenes comenzaron a explorar herramientas creativas mediante un sistema que combina autoaprendizaje, talleres prácticos y proyectos guiados por tutores especializados.
La directora ejecutiva de TUMO Uruguay, Carolina Gutiérrez, destacó la importancia del lanzamiento y afirmó que el proyecto busca acercar nuevas oportunidades educativas a los adolescentes, complementando su formación tradicional y despertando su curiosidad.
El edificio fue diseñado especialmente para promover la innovación y el trabajo colaborativo. Cuenta con espacios abiertos de interacción, una amplia sala de autoaprendizaje, laboratorio de robótica, áreas para talleres y un estudio de música equipado con sala de control, ensayo y grabación.
Además, dispone de tecnología de última generación, como computadoras de alto rendimiento, instrumentos musicales, equipamiento audiovisual, cabinas de sonido y ecualizadores digitales.
Durante esta semana, los estudiantes participan en un proceso de inducción para conocer las disciplinas antes de definir en cuáles profundizarán durante el año. Entre las opciones disponibles figuran inteligencia artificial generativa, música, cine, modelado 3D, robótica, animación, programación y desarrollo de videojuegos.
Más de 1.000 jóvenes comenzarán las clases en esta primera etapa, mientras que la institución prevé ampliar su capacidad a 1.500 estudiantes semanales antes de fin de año, tras haber recibido más de 5.000 postulaciones.
TUMO, creado originalmente en Armenia, llegó a Uruguay impulsado por Aeropuertos Uruguay y Corporación América Airports, en alianza con Ceibal y con el apoyo de la Intendencia de Canelones y Google. Las postulaciones continúan abiertas durante todo el año a través del sitio web tumo.uy.