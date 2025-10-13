Encuentro regional en Colonia abordó estrategias contra el crimen organizado

Estrategias y actualizaciones de nuevas técnicas

Durante la jornada, se abordaron temas vinculados a la incautación de drogas y las estrategias contra el narcotráfico, así como el lavado de activos, profundizando en los mecanismos de investigación financiera para desmantelar las estructuras criminales.

Por otra parte, la Policía Científica presentó actualizaciones sobre nuevas técnicas criminalísticas forenses, mientras que otro de los ejes de trabajo se centró en la seguridad rural, con el fin de desarrollar respuestas integrales y específicas para la prevención del delito en el ámbito agropecuario.

Las autoridades coincidieron en que este tipo de encuentros constituye una herramienta valiosa para enfrentar la complejidad del crimen organizado, permitiendo acciones coordinadas y efectivas entre los distintos organismos, con impacto directo en la seguridad y el bienestar de la población.