Gabriel Quirici: La Batalla Sarandí "marcó un triunfo definitivo en el proceso de independencia"

El presidente Orsi estuvo acompañado por el titular de la Intendencia de Florida, Carlos Enciso; la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim; el subsecretario de Defensa Nacional, Joel Rodríguez, y el alcalde de Sarandí Grande, Maximiliano Ripoll, entre otras autoridades.

“Liberó la campaña y rompió cadenas”

En representación del Poder Ejecutivo, se expresó el director nacional de Educación, Gabriel Quirici, quien señaló que el referido combate marcó un triunfo definitivo en el proceso de independencia, ya que “liberó la campaña y rompió cadenas”.

“La Batalla de Sarandí es la demostración de que fueron las y los orientales los que ganaron en la cancha, en el terreno, las primeras y decisivas batallas", remarcó el historiador. Más allá de imaginar la independencia como una negociación de terceros, fue el punto máximo de recuperación de la soberanía oriental, agregó.

Asimismo, reconoció a quienes desde sus ranchos, estancias y poblados prepararon la tropa, los alimentos, la moral y la caballada para aquel evento. Explicó que Lavalleja y otros líderes no solo contaron con razón histórica e inteligencia para sorprender al enemigo, sino con la base social de un pueblo rural decidido a ser libre, con la tenacidad de más de dos décadas de luchas, sueños y reveses.

Quirici señaló que esta celebración es parte de un ciclo en el que la memoria de todos los territorios debe ser recuperada y reconocida. El jerarca recordó que el Gobierno impulsa la celebración de hitos del bicentenario del proceso de emancipación en todo el país. “La más democrática forma de celebrar el pasado es con cada localidad y conociendo su historia”, manifestó.