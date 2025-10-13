El Consejo de Facultad de Enfermería de la Universidad de la República (Udelar) emitió un comunicado oficial ante la inminente votación definitiva del proyecto de Ley sobre Muerte Digna en el Pleno del Senado, prevista para este miércoles 15.
EUTANASIA
Facultad de Enfermería apoya la muerte digna, pero demanda inclusión del personal en la reglamentación
El proyecto de ley de Muerte Digna ya fue tiene media sanción en Diputados y se espera que la normativa sea aprobada este miércoles en el Senado.