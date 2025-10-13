Facultad de Enfermería apoya la muerte digna, pero demanda inclusión del personal en la reglamentación

El Consejo enfatiza que "el problema del buen morir, en particular cuando se plantea desde la perspectiva de la eutanasia mediante asistencia del equipo de salud, no es un problema de exclusiva responsabilidad ética, jurídica y operativa del plantel médico". Por este motivo, se demanda que "los roles y limitaciones de otros actores particularmente relevantes en el proceso de muerte digna, como los miembros de la familia y el personal de enfermería profesional, deben ser considerados de manera explícita en la reglamentación".

Además, la facultad subraya que "el concepto de muerte digna y el acceso a cuidados paliativos de calidad (en las condiciones y con los recursos necesarios a la realidad de la situación concreta y situada de la persona) no deberían plantearse como excluyentes".

Comunicado completo: