Sociedad Enfermería | comunicado |

EUTANASIA

Facultad de Enfermería apoya la muerte digna, pero demanda inclusión del personal en la reglamentación

El proyecto de ley de Muerte Digna ya fue tiene media sanción en Diputados y se espera que la normativa sea aprobada este miércoles en el Senado.

Por Redacción Caras y Caretas

El Consejo de Facultad de Enfermería de la Universidad de la República (Udelar) emitió un comunicado oficial ante la inminente votación definitiva del proyecto de Ley sobre Muerte Digna en el Pleno del Senado, prevista para este miércoles 15.

La Facultad de Enfermería "ratifica su posición sobre el problema" , destacando que "la muerte digna es un derecho humano fundamental que debe ser respetado y el acceso facilitado por una reglamentación que permita al sujeto, o a su entorno reconocido, solicitarla".

Sin embargo, el comunicado manifiesta una clara preocupación respecto a la insuficiencia de la normativa. El Consejo de Facultad señala que ha destacado en múltiples oportunidades "la importancia del rol de actores determinantes, en particular el personal de Enfermería, en el proceso psicológico, social y técnico" , pero considera que este aspecto "no queda lo suficientemente contemplado en la Ley".

El Consejo enfatiza que "el problema del buen morir, en particular cuando se plantea desde la perspectiva de la eutanasia mediante asistencia del equipo de salud, no es un problema de exclusiva responsabilidad ética, jurídica y operativa del plantel médico". Por este motivo, se demanda que "los roles y limitaciones de otros actores particularmente relevantes en el proceso de muerte digna, como los miembros de la familia y el personal de enfermería profesional, deben ser considerados de manera explícita en la reglamentación".

Además, la facultad subraya que "el concepto de muerte digna y el acceso a cuidados paliativos de calidad (en las condiciones y con los recursos necesarios a la realidad de la situación concreta y situada de la persona) no deberían plantearse como excluyentes".

Comunicado completo:

Comunicado de Facultad de Enfermeria ante aprobacion del proyecto de ley sobre muerte digna

