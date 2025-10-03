ERT-BPS celebra 33 años con énfasis en lo colectivo, la cercanía territorial y la «cultura de seguridad social»

Clavijo señaló que, además de esta tarea territorial, el ERT participa activamente en el Diálogo Nacional en Seguridad y Protección Social, como representante titular del PIT-CNT junto a la vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), Nathalie Barbé. “Tenemos allí un gran desafío, transformar la matriz de seguridad social para contar con un sistema más protector, más humano, más focalizado en los temas más urgentes que son la pobreza, la primera infancia, los cuidados, las personas mayores y la discapacidad. Creo que nos encontramos en un momento relevante de la discusión, la negociación y el diálogo. Y eso es positivo, porque permite que todas y todos conozcan el trabajo que hace el ERT. No sólo administramos el BPS; también hacemos trabajo territorial, generando cultura de seguridad social y procurando cambiar las normativas para flexibilizarlas, humanizarlas y generar más derechos para la gente”, aseguró.

El director remarcó que el equipo tiene como principios la “horizontalidad, el trabajo colectivo y el diálogo con los sindicatos y el movimiento sindical”. Destacó, además, la importancia de la “presencia humana” y no mediante herramientas digitales, en los conflictos laborales. “Tenemos que estar ahí, involucrarnos con las necesidades de la gente. Hace más de 30 años que soy dirigente sindical. Conozco los problemas de la gente, de los trabajadores, de los compañeros y compañeras cuando tienen una necesidad y no encuentran la información ni el respaldo. Muchas veces bastaba un abrazo de un compañero para sentir apoyo. Desde el equipo intentamos estar más cerca del movimiento sindical, participar de las recorridas del PIT-CNT, pero también acompañar en situaciones críticas, como sucedió en Yazaki o Coleme, donde fuimos a contener emocionalmente a las trabajadoras y trabajadores”, recordó.

Dijo que más allá de los derechos, “lo que muchas personas agradecen es el abrazo, el estar allí, pasar horas a su lado bajo el sol en momentos difíciles, sentirse respaldadas por compañeras y compañeros que los representan en el organismo. No quiero decir que antes no existiera la dimensión humana, pero nuestra impronta es diferente. Vivimos muchas de esas situaciones y no queremos que otros las sufran igual. La herramienta que tenemos para contener es estar presentes en los conflictos, acompañar a quienes enfrentan los momentos más duros de su vida”, dijo.

Clavijo resaltó la importancia del trabajo que se realiza a través de los CLIF (Centro Local de Información y Formación) en seguridad social. “Estamos llegando a barrios periféricos donde la gente tiene grandes necesidades. Atendemos a 30 o 40 personas que pueden ser trabajadores, jubilados o vecinos, les informamos sobre sus derechos y muchas veces descubrimos casos de personas que no conocían sus derechos o específicamente que ellas se encontraban en situación de recibir alguna prestación que les correspondía. Y a partir de nuestro trabajo de información finalmente pudieron acceder a algo que era suyo, les correspondía y les mejora algo sus vidas. Eso nos llena de alegría y nos motiva a seguir en este camino, porque no se trata de estar todo el tiempo en un escritorio, sino de estar en el territorio, en diálogo con la gente. Además de reclamar derechos, las personas tienen propuestas, y escucharlas es parte de lo que necesita una sociedad que peligrosamente se está tornando más individualista, fría y violenta. Necesitamos un abrazo, calor humano, escucha”, expresó.

Uno de los objetivos de la actual conducción del ERT es profundizar la presencia de los CLIF en todo el país. “Queremos llegar a todos los departamentos y localidades que nos convoquen, asesorar a los vecinos y vecinas, y lograr que el BPS se acerque más al territorio. Un ejemplo es el de Camino del Andaluz, donde el BPS tendrá presencia gracias a este trabajo. Además de brindar información, los CLIF ofrecen cursos de seguridad social para dirigentes sindicales y organizaciones sociales. Es clave formar una red de referentes en todo el país que puedan explicar los derechos con el mismo lenguaje claro y sencillo con que lo hacemos nosotros”.

Entre los desafíos del equipo, Clavijo subrayó la importancia de que los sindicatos incorporen el tema de la seguridad social en la negociación colectiva. “Hemos mantenido reuniones con muchos sindicatos para impulsar acuerdos que contemplen la seguridad y la protección social. Cuanto más conocés de tus derechos, más querés y más necesitás. A veces los sindicatos están alejados de estos temas, y aspiramos a acercar la seguridad social a los lugares de trabajo mediante asambleas y charlas”.

“Lo hacemos habitualmente con el SUNCA, con la UNTMRA, y buscamos llegar también a los sindicatos más pequeños. De nada sirve que defendamos un derecho o logremos una conquista en el diálogo social si luego la gente no lo conoce y no lo puede ejercer. Por eso tenemos que hacer ambas cosas: discutir en los organismos para mejorar la protección social y llevar esas conquistas al territorio de manera clara, con un lenguaje que la gente entienda”, expresó Clavijo.

Pesquisas y salud ocular

Por otro lado, Clavijo informó que se retomaron las pesquisas y las operaciones oftalmológicas que marcaron un hito en Uruguay durante los gobiernos progresistas (2005-2019), con un nuevo impulso que —según adelantó— ya muestra resultados concretos. “Se arrancó con mucha más fuerza. Ya se están realizando pesquisas con los médicos cubanos y con equipos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que se trasladan al territorio para revisar y registrar a las personas que necesitan atención en el Hospital de Ojos Saint Bois. Es que si nos convencemos de que todos podemos poner un granito de arena para que los derechos lleguen al territorio, no será un trabajo sacrificado sino una tarea colectiva de las que hacemos con gusto”, resaltó.

El director explicó que existe un cronograma definido por la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU), en coordinación con los directores políticos del BPS. “Nosotros lo que hacemos es facilitar la logística para que las pesquisas se realicen en tiempo y forma”, señaló.

Además, destacó que en las reuniones de los Centros Locales de Información y Formación en seguridad social también se recoge información sobre personas que necesitan atención en salud ocular, “lo que permite acercar el servicio a los barrios y localidades”.

Como se recordará, la Operación Milagro es un programa de atención oftalmológica integral que se realiza en colaboración con Cuba, ofreciendo consultas y operaciones gratuitas a jubilados y pensionistas de bajos ingresos para que recuperen la visión. Se trata de una política pública que reúne al BPS, ONAJPU, ASSE y la Embajada de Cuba.

Según datos del BPS, hasta julio de 2025, la Operación Milagro en Uruguay registró 916.787 consultas oftalmológicas, 118.029 cirugías y 217.885 pesquisas realizadas.

Festejos del 33º aniversario

En cuanto a los festejos, Clavijo adelantó los detalles de la celebración del 33º aniversario del ERT en el BPS, que se realizará en la sede del PIT-CNT, con entrada libre.

“Vamos a realizar el festejo el 7 de octubre, de 9 a 12 horas, con la participación de todo el Equipo de Representación de los Trabajadores”, como así también de los exdirectores sociales del BPS, los representantes sociales del PIT-CNT, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, los actuales directores del BPS y diversas autoridades.

Recordó que la reforma constitucional de 1967 establecía que debía haber representaciones sociales en el BPS, “pero pasaron 25 años para que esa disposición se hiciera efectiva”. Recién en 1992 comenzaron las primeras representaciones sociales y, desde entonces, han funcionado de manera ininterrumpida.

“Por eso tenemos que festejar. Es un momento de alegría, de recordar aquellos primeros tiempos y de reconocer la importancia de las representaciones sociales en los organismos de seguridad social. Esto no lo decimos solo nosotros, también lo establece la OIT”, destacó.

Aseguró que es fundamental que la voz de los trabajadores, de los jubilados y de los empresarios esté representada directamente en estos espacios. “Es parte de la democracia participativa que tenemos en Uruguay y que debemos seguir defendiendo, porque es lo que ha dado al país el valor democrático que lo caracteriza”.

Clavijo destacó que, para el actual equipo, la celebración es también un homenaje a quienes construyeron el camino. “Quienes hoy integramos el equipo fuimos parte de la Comisión de Seguridad Social desde hace muchos años. Vivimos los debates y las conquistas de aquel entonces, y sabemos el valor que tiene haber logrado que la participación social sea un pilar de la seguridad social en Uruguay”.