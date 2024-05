Escuela 260, una muestra de la desidia de las autoridades de la educación

Además, comentaron que la humedad y el frío dentro de las aulas están afectando la salud de los y las escolares, especialmente de quienes presentan enfermedades respiratorias y que, en algunos casos, no tienen otra alternativa que faltar a clases. “Hay niños con broncoespasmo o asmáticos y el estado de la escuela los perjudica, por lo cual deben quedarse en las casas, generando un atraso en sus aprendizajes”, añadió.

Otro problema importante es el mal estado de los baños. Según los familiares, el deterioro, las pérdidas de agua constantes y los olores desagradables generan que algunos niños eviten usar los baños durante todo el turno escolar, lo que repercute en la salud. “No es un problema de limpieza, sino que los baños deben ser renovados porque los artefactos están muy deteriorados y generan olores. La escuela funciona de 10 a 17 horas y hay niños que no van al baño en todo el horario porque les da asco. A raíz de esta situación, tenemos niños con infección urinaria y con problemas de riñones”.

A todo esto, se suma que, en uno de los patios de la escuela, hay una especie de estructura de restos de material sobrante de la construcción original que representa un peligro evidente para la seguridad de los estudiantes. Varias veces se solicitó su demolición, ya que hubo incidentes, como la fractura de fémur de una niña de cinco años el año pasado. De este problema tampoco obtuvieron respuestas.

"La educación no es un gasto"

Si bien las familias aseguraron haber realizado numerosos reclamos “a través de los canales correspondientes”, no se ha logrado una respuesta efectiva por parte de las autoridades pertinentes.

Por otro lado, explicaron que la rotación constante de directores en la escuela ha dificultado la continuidad en la gestión de estos reclamos, generando un ciclo de inacción que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los estudiantes. “Cada año tenemos una directora diferente. Aunque tuvimos la suerte de que sean espectaculares, cada una que llega tiene que empezar de cero a reclamar, realizar expedientes, mandar documentos, fotos. Venimos en un círculo que no termina nunca”.

Ante esta situación, las familias exhortaron reclamaron el “urgente” accionar de las autoridades de la educación y exigieron medidas efectivas para solucionar los problemas de infraestructura. “Se tienen que hacer cargo las autoridades. Si bien tenemos un equipo docente y no docente que se pone las pilas y va para adelante, estas cosas escapan a nosotros. Las autoridades tienen que entender que la educación no es un gasto, sino una inversión. Si no salen de esa cabecita chica, vamos a estar toda la vida en una meseta”.

escuela1.jpg