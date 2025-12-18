Estudio advierte un "creciente uso ritual" de la ayahuasca en Uruguay

En el documento, Ferreira de León describe la ayahuasca como un psicodélico oneirogénico, capaz de generar “visiones que suelen asemejarse a las imágenes oníricas, acompañadas de sensaciones físicas intensas” (Ferreira de León, trabajo final de especialización, JND–Facultad de Psicología, citada hoy en Búsqueda).

La investigación analiza experiencias desarrolladas en centros de terapia alternativa como Takiwasi (Perú) e IDEAA (Brasil), así como en comunidades religiosas vinculadas al movimiento Santo Daime. Según el estudio, estos espacios comparten el objetivo de acompañar procesos de superación de adicciones mediante entornos rituales y espirituales, donde el “setting” —las condiciones en que se desarrolla la experiencia— cumple un rol central (Ferreira de León, op. cit.).

Cambio de paradigma y debate regulatorio

El trabajo plantea que estas prácticas se inscriben en un contexto de transformación de las políticas de drogas. “Más allá de que el prohibicionismo continúa vigente, asistimos a un cambio gradual hacia un nuevo paradigma orientado a la regulación del uso de sustancias psicoactivas”, sostiene Ferreira de León en las conclusiones del estudio.

La autora define estas experiencias como “nuevas formas de abordaje del consumo problemático de drogas” y señala que se configuran “nuevos escenarios simbólicos, religiosos, espirituales y terapéuticos, que se podría decir que se encuentran en plena expansión” (Ferreira de León, trabajo final de especialización).

Uruguay: sin regulación, pero con uso creciente

En relación con el contexto nacional, el estudio indica que en Uruguay la ayahuasca “no se encuentra regulada”, aunque sí se registra “un creciente uso en contexto ritual” y un “incipiente desarrollo de estudios” sobre la sustancia.

En ese marco, la autora destaca el trabajo del grupo Arché, integrado por investigadores de la Universidad de la República, la Universidad CLAEH y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. En documentos publicados en su sitio oficial, Arché sostiene que “en los últimos años, distintos estudios sugieren no solamente la escasa presencia de efectos negativos, sino también posibles usos terapéuticos asociados a su preparación”.

Asimismo, el colectivo de investigación señala que “investigadores provenientes de distintas áreas —psicología, psiquiatría, neurociencias, farmacología y antropología— han identificado posibles usos terapéuticos en afecciones como depresión, duelo, ansiedad, trastornos alimenticios y adicciones” (Arché, documentos institucionales).

Tensiones

Para Ferreira de León, el potencial terapéutico de la ayahuasca permite cuestionar su clasificación estricta como droga psicoactiva. En su trabajo sostiene que podría pensarse “como una ‘planta medicinal’”, especialmente en el abordaje de adicciones.

En las reflexiones finales, la autora advierte que una eventual regulación de tratamientos con ayahuasca y otros psicodélicos podría generar resistencias: “Las grandes farmacéuticas podrían oponerse debido al impacto potencial en el mercado y en su industria, lo cual generaría importantes controversias en su implementación” (Ferreira de León, conclusiones).

No obstante, concluye que el avance de estas investigaciones abre un nuevo escenario: “Comienzan a desmoronarse ciertas concepciones y estigmas, lo cual resulta beneficioso para la salud de los sujetos” (Ferreira de León, op. cit.)