Sociedad Expoactiva | Soriano |

desarrollo en acción

Expoactiva 2026: la gran vidriera del agro uruguayo abre sus puertas en Soriano

La Expoactiva Nacional celebra su 29ª edición del 18 al 21 de marzo en Soriano. Tecnología, negocios y campo con apertura a cargo del presidente Yamandú Orsi.

Expoactiva abre sus puertas el miércoles.
Por Redacción de Caras y Caretas

La Expoactiva Nacional, considerada la mayor muestra de agronegocios de Uruguay, celebrará su 29ª edición entre el 18 y el 21 de marzo en el departamento de Soriano. El evento, organizado por la Asociación Rural de Soriano, reunirá a productores, empresas, técnicos y autoridades para presentar las últimas innovaciones tecnológicas del sector agropecuario. La inauguración oficial contará con la presencia del presidente Yamandú Orsi.

Creada en 1992 para conmemorar los 100 años de la Asociación Rural de Soriano, la exposición se consolidó con el tiempo como un punto de encuentro clave para el agro regional. A diferencia de otras ferias, su sello distintivo es la “muestra activa”: maquinaria y tecnologías funcionando en campo, con demostraciones prácticas que permiten ver en acción sembradoras, cosechadoras, sistemas de riego y soluciones de agricultura de precisión.

La edición 2026 se desarrollará en el predio ubicado sobre la Ruta 2, en un espacio especialmente preparado para recibir a miles de visitantes y a cientos de empresas expositoras. En total, participan más de 300 expositores y se exhiben más de 750 marcas vinculadas al agro, desde maquinaria y servicios hasta innovación tecnológica y financiamiento para el sector.

Entre las novedades de esta edición se destacan las demostraciones de cultivos y maquinaria en funcionamiento, conferencias técnicas y espacios de intercambio sobre productividad, mercados y tecnología aplicada al agro. Además, la programación incluye actividades vinculadas a la ganadería, concursos y exposiciones de animales, así como eventos especializados para productores y técnicos.

Cosecha de verano en Expoactiva

La Expoactiva también será escenario de la inauguración de la cosecha de verano, un momento simbólico del calendario agrícola uruguayo. Con su consigna orientada a conectar oportunidades y abrir mercados, la exposición busca consolidarse como una plataforma de negocios y un puente entre el productor local y el mundo.

Durante cuatro días, Soriano volverá a transformarse en el epicentro del agro uruguayo, con una exposición que combina innovación, producción y debate sobre el futuro del sector.

