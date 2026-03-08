La Expoactiva Nacional, considerada la mayor muestra de agronegocios de Uruguay, celebrará su 29ª edición entre el 18 y el 21 de marzo en el departamento de Soriano. El evento, organizado por la Asociación Rural de Soriano, reunirá a productores, empresas, técnicos y autoridades para presentar las últimas innovaciones tecnológicas del sector agropecuario. La inauguración oficial contará con la presencia del presidente Yamandú Orsi.
desarrollo en acción
Expoactiva 2026: la gran vidriera del agro uruguayo abre sus puertas en Soriano
La Expoactiva Nacional celebra su 29ª edición del 18 al 21 de marzo en Soriano. Tecnología, negocios y campo con apertura a cargo del presidente Yamandú Orsi.