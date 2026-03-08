Expoactiva 2026: la gran vidriera del agro uruguayo abre sus puertas en Soriano

Entre las novedades de esta edición se destacan las demostraciones de cultivos y maquinaria en funcionamiento, conferencias técnicas y espacios de intercambio sobre productividad, mercados y tecnología aplicada al agro. Además, la programación incluye actividades vinculadas a la ganadería, concursos y exposiciones de animales, así como eventos especializados para productores y técnicos.

Cosecha de verano en Expoactiva

La Expoactiva también será escenario de la inauguración de la cosecha de verano, un momento simbólico del calendario agrícola uruguayo. Con su consigna orientada a conectar oportunidades y abrir mercados, la exposición busca consolidarse como una plataforma de negocios y un puente entre el productor local y el mundo.

Durante cuatro días, Soriano volverá a transformarse en el epicentro del agro uruguayo, con una exposición que combina innovación, producción y debate sobre el futuro del sector.