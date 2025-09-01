Exportaciones registraron aumento de 3,5% en agosto con China como principal destino

En agosto de 2025, las solicitudes de exportación, incluidas las zonas francas, alcanzaron US$ 1.327 millones y marcaron un aumento interanual de 3,5%, según informa el Instituto Uruguay XXI. Las exportaciones estuvieron impulsadas principalmente por las ventas de soja, carne bovina y celulosa.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Destaca que en el acumulado de 2025, las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 9.000 millones, lo que determinó una suba interanual de 5,4%.
La soja totalizó U$S 288 millones, lo que supone un aumento del 116%. Le siguen la carne bovina con U$S 243 millones y la celulosa con U$S 225 millones, aunque aquí hay que tener en cuenta que este rubro registró una caída del 29%. Más atrás siguen los productos lácteos con U$S 90 millones y el arroz con U$S 64 millones.
Sobre los destinos, Uruguay XXI indica que China sigue siendo el principal comprador de productos de Uruguay, concentrando en el periodo el 33% de las exportaciones. Le siguen la Unión Europea con el 15%, Brasil con el 12%, Estados Unidos con el 8% y Argelia con el 5%.
Exportaciones a Brasil
Incluye el informe de Uruguay XXI un análisis del comercio con Brasil, el principal socio comercial en el continente. Indica que este país se posicionó como el segundo destino más importante del año. El 18% de los U$S 13.000 millones de exportaciones de 2024 fueron captados por Brasil.
Dentro de Brasil, es el estado de Santa Catarina el que concentra la mayor cantidad de compras, con el 19% del total exportado hacia ese país. Plásticos y concentrados de bebidas son los principales rubros.
A Santa Catarina le sigue Minas Gerais con el 18%, en particular vehículos y malta.
Finalmente, en tercer lugar aparece el estado de Río Grande do Sul, con el 17% del total exportado, siendo el arroz y los productos lácteos los principales rubros.