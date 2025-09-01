Exportaciones registraron aumento de 3,5% en agosto con China como principal destino

Sobre los destinos, Uruguay XXI indica que China sigue siendo el principal comprador de productos de Uruguay, concentrando en el periodo el 33% de las exportaciones. Le siguen la Unión Europea con el 15%, Brasil con el 12%, Estados Unidos con el 8% y Argelia con el 5%.

Destinos

Exportaciones a Brasil

Incluye el informe de Uruguay XXI un análisis del comercio con Brasil, el principal socio comercial en el continente. Indica que este país se posicionó como el segundo destino más importante del año. El 18% de los U$S 13.000 millones de exportaciones de 2024 fueron captados por Brasil.

Dentro de Brasil, es el estado de Santa Catarina el que concentra la mayor cantidad de compras, con el 19% del total exportado hacia ese país. Plásticos y concentrados de bebidas son los principales rubros.

A Santa Catarina le sigue Minas Gerais con el 18%, en particular vehículos y malta.

Finalmente, en tercer lugar aparece el estado de Río Grande do Sul, con el 17% del total exportado, siendo el arroz y los productos lácteos los principales rubros.