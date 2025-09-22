Falleció el exdiputado Gustavo Olmos

Olmos militante estudiantil y diputado

Olmos se formó en la Licenciatura en Físico-Matemáticas de la Facultad de Humanidades y Ciencias a comienzos de los años ochenta. Desde entonces, estuvo vinculado a la organización estudiantil, participando en la fundación de la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP) en 1982. Fue delegado de su centro y tuvo un rol activo en la coordinación de la seguridad de la Semana del Estudiante de 1983, junto a referentes como José Bayardi y Gonzalo Amejeiras.