Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

Frente Amplio de luto

Falleció el exdiputado Gustavo Olmos

El exdiputado frenteamplista Gustavo Olmos falleció este lunes a los 64 años, tras permanecer casi dos meses hospitalizado por una grave enfermedad.

Falleció el exdiputado Gustavo Olmos este lunes.&nbsp;

Falleció el exdiputado Gustavo Olmos este lunes. 

 Foco.Uy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El exdiputado frenteamplista Gustavo Olmos falleció este lunes a los 64 años, tras permanecer casi dos meses hospitalizado por una grave enfermedad. La noticia fue confirmada por la senadora Liliam Kechichian, quien expresó su pesar por la partida de un dirigente con una extensa trayectoria en la militancia estudiantil y política.

Olmos militante estudiantil y diputado

Olmos se formó en la Licenciatura en Físico-Matemáticas de la Facultad de Humanidades y Ciencias a comienzos de los años ochenta. Desde entonces, estuvo vinculado a la organización estudiantil, participando en la fundación de la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP) en 1982. Fue delegado de su centro y tuvo un rol activo en la coordinación de la seguridad de la Semana del Estudiante de 1983, junto a referentes como José Bayardi y Gonzalo Amejeiras.

En 1984 se integró al cogobierno universitario como representante estudiantil en distintos consejos de la Universidad de la República, llegando a ocupar un lugar en el Consejo Directivo Central. Ese mismo año fue parte de la creación del Frente Independiente Universitario (FIU) y participó de los equipos de seguridad que acompañaron la liberación del general Líber Seregni en marzo.

Años más tarde, Olmos llevó su militancia al terreno parlamentario como legislador del Frente Amplio. Sin embargo, su pasaje por la Cámara de Diputados no estuvo exento de polémicas: su suplente, Martina Casás, lo denunció por acoso laboral y sexual. La causa, que generó fuerte repercusión en su momento, fue posteriormente archivada.

Dejá tu comentario

Te puede interesar