El exdiputado frenteamplista Gustavo Olmos falleció este lunes a los 64 años, tras permanecer casi dos meses hospitalizado por una grave enfermedad. La noticia fue confirmada por la senadora Liliam Kechichian, quien expresó su pesar por la partida de un dirigente con una extensa trayectoria en la militancia estudiantil y política.
Frente Amplio de luto
Falleció el exdiputado Gustavo Olmos
