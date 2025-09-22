Un incendio consumió este lunes al mediodía un galpón ubicado en la rambla Sur, a la altura de la calle Río Negro, en el barrio Sur de Montevideo. El lugar es utilizado como sede y espacio de ensayo por la comparsa Integración, y también funciona allí el taller del músico y luthier Fernando “Lobo” Núñez.
Incendio arrasó con local de la rambla Sur donde ensayaba la comparsa Integración
Vecinos relataron que una explosión antecedió al incendio en rambla Sur que dejó pérdidas materiales, pero no víctimas.