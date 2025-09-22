Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad incendio | rambla Sur | personas lesionadas

Incendio arrasó con local de la rambla Sur donde ensayaba la comparsa Integración

Vecinos relataron que una explosión antecedió al incendio en rambla Sur que dejó pérdidas materiales, pero no víctimas.

Incendio arrasó con local de la rambla Sur.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Un incendio consumió este lunes al mediodía un galpón ubicado en la rambla Sur, a la altura de la calle Río Negro, en el barrio Sur de Montevideo. El lugar es utilizado como sede y espacio de ensayo por la comparsa Integración, y también funciona allí el taller del músico y luthier Fernando “Lobo” Núñez.

Según consignó Telemundo, las llamas comenzaron luego de las 12 hotras y rápidamente se propagaron por el local, que estaba cerrado en ese momento. Vecinos de la zona señalaron que el fuego avanzó con rapidez debido a la gran cantidad de madera y materiales que se encontraban en el interior. Algunos de ellos incluso afirmaron haber escuchado una explosión antes de que las llamas se extendieran.

Varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar para contener y extinguir el fuego, priorizando primero la circunscripción del siniestro y luego su enfriamiento total. El humo se hizo visible desde distintos puntos de la rambla y generó gran preocupación entre los transeúntes y residentes de la zona.

No se reportaron personas lesionadas

Si bien no se registraron personas lesionadas, porque el lugar estaba cerrado, las pérdidas materiales fueron significativas. Entre lo consumido por las llamas se encuentran tambores, banderas, vestimenta y otros implementos que la comparsa utiliza en sus ensayos y presentaciones.

