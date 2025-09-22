Incendio arrasó con local de la rambla Sur donde ensayaba la comparsa Integración

Según consignó Telemundo, las llamas comenzaron luego de las 12 hotras y rápidamente se propagaron por el local, que estaba cerrado en ese momento. Vecinos de la zona señalaron que el fuego avanzó con rapidez debido a la gran cantidad de madera y materiales que se encontraban en el interior. Algunos de ellos incluso afirmaron haber escuchado una explosión antes de que las llamas se extendieran.