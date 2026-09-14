Montevideo pintó de colores las letras de Kibón para celebrar el Mes de la Diversidad

“Recreamos esta tradición de pintar las letras de Montevideo, que es una buena forma de decirle a la ciudad del compromiso de la IM con todas las personas LGBTIQ+ del departamento y del Uruguay”, señaló.

El jerarca sostuvo además que reivindicar la diversidad adquiere especial importancia frente al avance de discursos extremistas y de odio en diferentes partes del mundo.

“Es cada vez más importante reivindicar la diversidad. Vemos, en distintas partes de América Latina y del mundo, el avance de ideas extremistas y de odio”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la intervención busca transmitir que Montevideo es una ciudad en la que todas las personas deben poder vivir libremente. “En Montevideo se puede ser seas como seas, y toda esta diversidad es bienvenida”, expresó.

Una agenda durante todo setiembre

La actividad en Kibón forma parte de una agenda que se extenderá durante todo el mes con propuestas culturales y espacios de encuentro e intercambio en distintos puntos del territorio departamental.

Repetto señaló que el objetivo es que la diversidad pueda expresarse y que las personas tengan libertad para vivir de acuerdo con su identidad.

La secretaria general consideró especialmente relevante colocar estos temas en la agenda pública en un contexto marcado por la presencia de discursos de odio.

La agenda completa del Mes de la Diversidad ya está disponible en el sitio web de la Intendencia de Montevideo.

Un plan que va más allá del Mes de la Diversidad

Scagliola destacó que las políticas de la IM destinadas a la población LGBTIQ+ no se concentran únicamente en setiembre. En ese sentido, recordó la elaboración del Plan por la Diversidad afectiva, sexual y de género 2026-2030, desarrollado junto con organizaciones y colectivos.

El plan se estructura en tres grandes ejes. El primero aborda áreas como educación, salud, trabajo y vivienda. El segundo se centra en el derecho a la ciudad y en la posibilidad de disfrutar de los espacios públicos en condiciones de libertad e igualdad.

El tercer eje apunta a transformar a la propia Intendencia, mediante cambios en sus mecanismos y protocolos, además de instancias de formación que permitan garantizar un trato libre de discriminación.

Con estas acciones, la comuna busca consolidar un abordaje transversal de la diversidad y promover una ciudad en la que las distintas identidades puedan expresarse y ocupar los espacios públicos en igualdad de condiciones.