Indica que algunas empresas ya comunicaron y comenzaron a gestionar el envío de sus empleados al seguro por cuatro meses. No obstante, los trabajadores consideran insuficiente esa medida. Reclaman una cobertura especial para compensar la pérdida de ingresos y atender las necesidades de las familias.

Reclamos de los trabajadores

El reclamo fue planteado durante un encuentro realizado en la Asociación Comercial, agrega Coloniaya. La concreción de un seguro especial requiere también de decisiones e intervenciones del gobierno nacional y de la Intendencia de Colonia.

Pero este punto no es el único que preocupa a los trabajadores; también hay inquietud sobre el futuro de los comercios y sus empleados. Según informó el portal, algunos locales prevén funcionar en espacios del centro, lo que permitiría mantener las fuentes laborales. No obstante, se trata de una alternativa que alcanzaría solamente a una pequeña parte del conjunto de empresas, ya que cinco o seis, de un total de 50, estarían considerando esa posibilidad.

El resto de los trabajadores permanece sin certezas sobre su continuidad laboral y sin información concreta acerca de cuándo podrían surgir soluciones.

Se movilizan

La convocatoria y la movilización buscó hacer visible el reclamo ante las autoridades departamentales y nacionales, con el objetivo de obtener respuestas en el corto plazo. Sostienen los trabajadores que la situación no admite más demoras.

También está pendiente una respuesta para quienes perdieron pertenencias personales o sufrieron la destrucción de documentación como consecuencia de lo ocurrido.