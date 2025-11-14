FEUU afianza su liderazgo, pero CGU da la sorpresa en Economía

La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) se presentó en 15 de las 16 facultades y ganó en 13 de ellas, reafirmando su hegemonía en la mayor parte de la Udelar.

La Corriente Gremial Universitaria (CGU) obtuvo su mejor elección histórica, y logró victorias muy relevantes: en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) por primera vez en su historia en el orden estudiantil; también ganó en las facultades de Veterinaria y Agronomía.

La gran sorpresa: FCEA para la CGU

Uno de los datos más relevantes de estas elecciones es que la CGU logró imponerse en la Facultad de Ciencias Económicas por primera vez: obtuvo 5.503 votos frente a 4.834 de la FEUU, según datos preliminares.

Hasta ahora la FEUU tenía un dominio histórico en esa facultad. Gonzalo Baroni, dirigente nacionalista vinculado a la CGU, lo calificó como “la primera vez en 94 años” que la FEUU pierde en Economía.

Reacciones

La FEUU, en su comunicación oficial, sostuvo: “Seguimos siendo la mayor representación estudiantil en Udelar. Fin”.

Por su parte, la CGU celebró en sus redes sociales con una frase contundente: “¿Alguien sabe quién metió la mejor elección de su historia? Pa’ pijiar nomás!!” acompañada de una foto de militantes.

En términos formales, el subsecretario de la CGU Juan Caram reconoció que “esta fue una de las campañas más austeras” pero que “veníamos acercándonos” a esta victoria histórica.

Otras facultades

En la Facultad de Derecho, la lista de la FEUU, el Frente Estudiantil Zelmar Michelini (Frezelmi), ganó con 5.983 votos frente a 2.642 de la CGU en el orden estudiantil.

En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) hubo una interna dentro de la FEUU: la lista mayoritaria ganó pero cedió una banca al bloque aliado, lo que marca cierta tensión interna en ese espacio.