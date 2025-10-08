Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad tormentas | pronóstico | calor

Cambia todo cambia

Fin de semana extremo: de días de playa a tormentas fuertes con riesgo de vientos intensos

El pronóstico prevé tormentas muy fuertes con episodios similares al ocurrido el fin de semana pasado.

Fin de semana con tormentas

Por Redacción Caras y Caretas

El meteorólogo Nubel Cisneros advierte sobre un drástico cambio en el clima, señalando que el sábado de calor intenso dará paso a un domingo "muy complicado" con la llegada de tormentas puntualmente fuertes. Cisneros no descarta que el fenómeno pueda incluir rachas de viento similares a las que azotaron Paysandú recientemente.

El meteorólogo Nubel Cisneros ha emitido una advertencia por la inestabilidad climática que se espera para el próximo fin de semana. Tras un sábado de "playa y mucho calor", con temperaturas que ascenderán hasta los 33° a 36° en el norte y litoral del país (y rondando los 28°-29° en la capital), se espera un rápido deterioro de las condiciones.

"El domingo será un día muy complicado con alguna tormenta puntualmente fuerte", sostuvo Cisneros. Las precipitaciones e inestabilidad comenzarán a gestarse en la madrugada del domingo, afectando inicialmente el litoral y el oeste del país.

Posibilidad de fuertes rachas de viento

Al ser consultado sobre la posibilidad de que se repitan los vientos huracanados registrados el pasado domingo en Paysandú (que superaron los 150 km/h), Cisneros indicó que existe la posibilidad de que el fenómeno "se repita" en dicha zona y otras áreas bajo el impacto de las tormentas. Se insta a la población a tomar precauciones ante esta alerta.

Temperaturas en ascenso durante la semana

Respecto a la meteorología de los próximos días, se mantendrá la tendencia de temperaturas en ascenso. Para este miércoles, se esperan máximas de 24° en la capital y más de 26° en el resto del territorio, con noches que aún se presentarán frías y con bajo índice de humedad.

