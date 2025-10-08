Fin de semana extremo: de días de playa a tormentas fuertes con riesgo de vientos intensos

Posibilidad de fuertes rachas de viento

Al ser consultado sobre la posibilidad de que se repitan los vientos huracanados registrados el pasado domingo en Paysandú (que superaron los 150 km/h), Cisneros indicó que existe la posibilidad de que el fenómeno "se repita" en dicha zona y otras áreas bajo el impacto de las tormentas. Se insta a la población a tomar precauciones ante esta alerta.

Temperaturas en ascenso durante la semana

Respecto a la meteorología de los próximos días, se mantendrá la tendencia de temperaturas en ascenso. Para este miércoles, se esperan máximas de 24° en la capital y más de 26° en el resto del territorio, con noches que aún se presentarán frías y con bajo índice de humedad.