El meteorólogo Nubel Cisneros advierte sobre un drástico cambio en el clima, señalando que el sábado de calor intenso dará paso a un domingo "muy complicado" con la llegada de tormentas puntualmente fuertes. Cisneros no descarta que el fenómeno pueda incluir rachas de viento similares a las que azotaron Paysandú recientemente.
Cambia todo cambia
Fin de semana extremo: de días de playa a tormentas fuertes con riesgo de vientos intensos
El pronóstico prevé tormentas muy fuertes con episodios similares al ocurrido el fin de semana pasado.