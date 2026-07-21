Orsi en Salto: "Pondremos todo lo que esté al alcance para levantar al pequeño y mediano productor"

Durante su intervención, el jefe de Estado agradeció especialmente la labor del Gobierno departamental de Salto y destacó los avances que Uruguay ha logrado en materia de gestión de riesgos, aunque reconoció la necesidad de seguir mejorando la planificación ante eventos climáticos severos.

“Uruguay ha aprendido, hemos mejorado mucho la capacidad de respuesta. Lo que nos va a seguir pasando es imprevisible. Esto no termina acá, Uruguay se va a seguir preparando”, afirmó Orsi.

La Emergencia Granjera y el resguardo del sustento productivo

Uno de los puntos centrales de las declaraciones del presidente fue la situación de los productores locales, quienes sufrieron pérdidas tanto en sus infraestructuras habitacionales como en sus instalaciones de trabajo.

Orsi remarcó que la estrategia gubernamental no se detendrá en la asistencia básica inicial, sino que apuntará a garantizar la continuidad económica de los afectados:

“Tenemos que agudizar el ingenio y ver cómo hacemos, por un lado, con las unidades productivas y, por otro, con la gente que vive de eso. Tenemos que intentar resolver el sustento”, indicó.

Tras la convocatoria a la Junta Nacional de la Granja impulsada junto al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la declaración de emergencia ya está en marcha para agilizar el envío de recursos. “Pondremos todo lo que esté al alcance para levantar al pequeño y mediano productor”, aseveró.

Acciones en el territorio

Como parte del operativo coordinado por el Sinae —que ya contabiliza 250 casas dañadas en la ciudad y continúa evaluando el sector rural—, se enviaron 1.500 chapas, 160 colchones y 40 kits de limpieza para las familias damnificadas. En paralelo, cuadrillas de UTE avanzan en los trabajos críticos para restablecer los 3.280 servicios eléctricos que aún permanecen interrumpidos en el departamento salteño.