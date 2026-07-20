Hallan el cuerpo de un hombre con ocho balazos en el arroyo Pantanoso

El cuerpo de un hombre mayor de edad con ocho balazos en la espalda fue hallado por vecinos y extraído por Bomberos sobre la mañana de este lunes 20 de julio en el arroyo Pantanoso, a la altura del puente de Carlos María Ramírez, en el ingreso al barrio Cerro de Montevideo.
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Del operativo de este lunes también participaron policías del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y de URPM de Zona Operacional IV.
Por su estado de descomposición, los investigadores de la Policía presumen que el cadáver se encontraba en el agua desde hacía cuatro días. El cuerpo, fue enviado a un médico forense para que realizar las pericias correspondientes y poder identificar a la víctima.
La investigación del caso está en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.