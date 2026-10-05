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Sociedad hombre | imputada | homicidio

Prisión preventiva hasta el 15 de febrero de 2027

Fue imputada la autora de homicidio a puñaladas de un hombre en Peñarol

La mujer de 39 años fue detenida junto al cuerpo de hombre asesinado y un cuchillo de 25 centímetros de hoja con el que presuntamente cometió el crimen.

Mujer imputada por homicidio de un hombre en Peñarol.

Mujer imputada por homicidio de un hombre en Peñarol.
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Por Redacción Caras y Caretas

El pasado viernes 2 de octubre, efectivos de la Policía concurrieron a una vivienda ubicada en la zona de Pasaje A Solar 3 y Pasaje D, en el barrio Peñarol y encontraron a un hombre de 46 años -poseedor de varios antecedentes penales- que yacía sin vida en el acceso a la vivienda, con heridas de arma blanca.

En el lugar fue detenida una mujer de 39 años, también poseedora de varios antecedentes penales, presuntamente autora del hecho.

En el interior de la vivienda se incautó un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros de hoja, además de prendas de vestir.

En las últimas horas, la mujer fue imputada por un presunto delito de homicidio especialmente agravado y se dispuso prisión preventiva hasta el 15 de febrero de 2027.

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