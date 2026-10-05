Fue imputada la autora de homicidio a puñaladas de un hombre en Peñarol

El pasado viernes 2 de octubre, efectivos de la Policía concurrieron a una vivienda ubicada en la zona de Pasaje A Solar 3 y Pasaje D, en el barrio Peñarol y encontraron a un hombre de 46 años -poseedor de varios antecedentes penales- que yacía sin vida en el acceso a la vivienda, con heridas de arma blanca.