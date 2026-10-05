Disparos en la cara: hombre asesinado en Las Acacias y adolescente grave tras ser baleado en Marconi

La investigación está siendo llevada a cabo por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía y se analizan cámaras de videovigilancia de la zona y se buscan testigos para esclarecer las circunstancias del homicidio.

La víctima mortal era de la zona y no tenía antecedentes penales, informó Subrayado en base a fuentes policiales.

Adolescente está grave tras recibir un tiro en la cara en Marconi

Por otra parte, a pocas cuadras del homicidio ocurrido en Las Acacias, un menor de 16 años lucha por su vida tras recibir un balazo en la cara, también el pasado domingo, en un episodio ocurrido en el cruce de Guarapirú y Chiflett, en el barrio Marconi de la capital.

El adolescente fue trasladado en un patrullero a la policlínica de Capitán Tula donde ingresó en estado grave, consignó Subrayado.

En la escena del crimen quedó un casquillo de bala 9 milímetros tirado en la calle que fue relevado por efectivos de la Policía Científica y se encontraron manchas de sangre que estaban adulteradas debido a que algunos vecinos limpiaron la escena donde ya han ocurrido varias balaceras en los últimos meses.