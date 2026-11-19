Un operativo policial permitió rescatar este jueves a un hombre presuntamente secuestrado en una vivienda de El Pinar, en Canelones, y también incautar drogas, armas de fuego y varios vehículos de alta gama, entre autos y motos.
"Casa narco"
Hombre retenido, armas, drogas y autos de alta gama: hallazgo en casa de El Pinar
La Policía de Canelones busca establecer si el hombre fue efectivamente secuestrado y determinar qué responsabilidades tienen las personas vinculadas a la finca con la incautación.