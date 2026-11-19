Sin embargo, las circunstancias en las que se encontraba el hombre todavía son objeto de investigación. Los primeros datos recabados indican que presuntamente se dedicaba a comercializar drogas desde esa vivienda y que, tras mantener diferencias con quienes estarían al frente de la actividad, habría sido retenido contra su voluntad.

La investigación busca establecer si efectivamente se trató de un secuestro y determinar qué responsabilidades tienen las personas vinculadas al lugar.

En el operativo trabajan varios equipos policiales. Los vehículos encontrados en la propiedad fueron incautados.