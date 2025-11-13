Fue imputada la madre que encabezó la brutal agresión en escuela de Maroñas

La imputación de la mujer y las medidas cautelares

Tras la audiencia llevada a cabo en la mañana de este jueves, la Justicia formalizó la investigación sobre la detenida, quien fue imputada por dos delitos de violencia privada y un delito de lesiones personales agravado, agresión a los trabajadores de la educación y omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.