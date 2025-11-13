Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad escuela | agresión | madre

Prisión domiciliaria

Fue imputada la madre que encabezó la brutal agresión en escuela de Maroñas

La mujer imputada por la agresión en la escuela, deberá cumplir prisión domiciliaria total y no podrá acercarse al centro educativo ni a víctimas y testigos.

Escuela n° 123 de Maroñas.

Por Redacción Caras y Caretas

Este jueves, la mujer de 30 años que había sido detenida por la Policía en las últimas horas fue imputada por la Justicia, sindicada como protagonista de la brutal agresión contra niños y docentes ocurrida el pasado 5 de noviembre en la escuela n° 123 del barrio Maroñas.

El lamentable episodio se dio tras una discusión entre la hija de la mujer y otra alumna. Luego, la mujer agredió a una maestra y a la directora.

La imputación de la mujer y las medidas cautelares

Tras la audiencia llevada a cabo en la mañana de este jueves, la Justicia formalizó la investigación sobre la detenida, quien fue imputada por dos delitos de violencia privada y un delito de lesiones personales agravado, agresión a los trabajadores de la educación y omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.

Las autoridades dispusieron medidas cautelares para la mujer que deberá cumplir con prisión domiciliaria total con utilización de tobillera. La imputada tendrá permiso para salir a trabajar de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, informó el vocero de Fiscalía, Javier Benech.

Asimismo, la Justicia prohibió a la mujer, el acercamiento o comunicación con las víctimas, los testigos y la prohibición de acercarse a la escuela n° 123 en un radio de 500 metros.

