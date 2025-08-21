Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad recluso | Requisitoria | fuga

Operativo policial

Fuga en el Penal de Libertad: recluso evadió la seguridad y es buscado en todo el país

Un recluso condenado por homicidio se fugó este miércoles del Penal de Libertad. La Policía desplegó un operativo nacional.

Por Redacción de Caras y Caretas

Un recluso condenado por homicidio se fugó este miércoles del Penal de Libertad, en San José, lo que desató un amplio operativo policial a nivel nacional. Se trata de Richard Alejandro Fleitas Bonilla, quien cumplía condena desde 2016 por ese delito.

El episodio ocurrió en horas de la tarde. Según confirmaron fuentes oficiales, alrededor de las 15:00 las autoridades del centro penitenciario recibieron información sobre la fuga desde la celda 14 del celdario dos, sector A. Tras realizarse el conteo de internos, se constató que efectivamente Fleitas Bonilla ya no se encontraba en el recinto.

La fiscal Matilde Mattos dispuso librar una requisitoria nacional, interrogar a testigos y relevar las cámaras de seguridad del penal y sus alrededores.

Requisitoria nacional

De inmediato, la Policía comenzó un rastreo dentro y fuera del establecimiento, aunque sin resultados. Dos horas más tarde, a las 17:00, la Fiscalía de Libertad, a cargo de la fiscal Matilde Mattos, fue notificada de la situación. La magistrada dispuso librar una requisitoria nacional, interrogar a testigos y relevar las cámaras de seguridad del penal y sus alrededores.

La principal hipótesis que maneja la investigación es que el recluso habría escapado oculto en un camión de recolección de basura que ingresó al establecimiento. En paralelo, el Ministerio del Interior inició una investigación administrativa para determinar si existieron fallas en los controles internos o responsabilidades de funcionarios penitenciarios.

La fuga de Fleitas Bonilla se suma a otros episodios que han puesto en la mira la seguridad en los centros carcelarios del país. En este caso, las autoridades buscan recapturar al fugado y esclarecer cómo pudo concretar la evasión en una de las cárceles más vigiladas del sistema penitenciario.

La requisitoria nacional ya fue emitida y la Policía solicita a la población que aporte cualquier información que pueda colaborar con la ubicación del recluso.

