Fuga en el Penal de Libertad: recluso evadió la seguridad y es buscado en todo el país

Requisitoria nacional

De inmediato, la Policía comenzó un rastreo dentro y fuera del establecimiento, aunque sin resultados. Dos horas más tarde, a las 17:00, la Fiscalía de Libertad, a cargo de la fiscal Matilde Mattos, fue notificada de la situación. La magistrada dispuso librar una requisitoria nacional, interrogar a testigos y relevar las cámaras de seguridad del penal y sus alrededores.

La principal hipótesis que maneja la investigación es que el recluso habría escapado oculto en un camión de recolección de basura que ingresó al establecimiento. En paralelo, el Ministerio del Interior inició una investigación administrativa para determinar si existieron fallas en los controles internos o responsabilidades de funcionarios penitenciarios.

La fuga de Fleitas Bonilla se suma a otros episodios que han puesto en la mira la seguridad en los centros carcelarios del país. En este caso, las autoridades buscan recapturar al fugado y esclarecer cómo pudo concretar la evasión en una de las cárceles más vigiladas del sistema penitenciario.

La requisitoria nacional ya fue emitida y la Policía solicita a la población que aporte cualquier información que pueda colaborar con la ubicación del recluso.