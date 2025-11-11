Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes CAFO | Intermedio |

revés en la justicia

Funcionarios de CAFO declaran como indagados ante Fiscalía por incidente de la bengala

Además de los funcionarios de CAFO, detuvieron a hinchas de Nacional como presuntos cómplices en el lanzamiento de la bengala durante el clásico del Intermedio.

Funcionarios de CAFO apuntados por Fiscalía.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
El episodio de la bengala en el clásico del Intermedio, que tiene a una persona imputada por ser el presunto autor material del hecho, sufrió un giro judicial muy importante este lunes cuando la policía detuvo a funcionarios de CAFO e hinchas de Nacional.

Según relató el periodista Ernesto Faria en el programa Tarde de Fútbol, "hay entre 7 y 8 personas que están declarando en Fiscalía en calidad de presuntos cómplices" de este hecho, entre los que se encuentran funcionarios de CAFO y al menos cuatro hinchas de Nacional.

"Es la primera vez que en una investigación por presunto homicidio, yo escucho hablar que una persona vinculada a la organización del fútbol, funcionario, va a declarar", agregó Faria.

