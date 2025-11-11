El episodio de la bengala en el clásico del Intermedio, que tiene a una persona imputada por ser el presunto autor material del hecho, sufrió un giro judicial muy importante este lunes cuando la policía detuvo a funcionarios de CAFO e hinchas de Nacional.
revés en la justicia
Funcionarios de CAFO declaran como indagados ante Fiscalía por incidente de la bengala
Además de los funcionarios de CAFO, detuvieron a hinchas de Nacional como presuntos cómplices en el lanzamiento de la bengala durante el clásico del Intermedio.