Gianina García Troche recusó a fiscal paraguayo por supuesto ocultamiento de pruebas

La defensa también solicitó que se comunique la acción al Fiscal General del Estado y presentó una reserva de denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Gianina.jpg Gianina García Troche cumple prisión preventiva en una cárcel militar de Paraguay.

A Ultranza Py

Esta recusación se presenta en un momento crucial para el caso A Ultranza Py, ya que la próxima semana está prevista la etapa de alegatos iniciales en el juicio a los 18 acusados, entre ellos Miguel Ángel Insfrán, alias «Tío Rico».

Según sospechas del Ministerio Público, Gianina García Troche, ex pareja de Sebastián Marset , el 03 de mayo del 2021 constituyó la sociedad anónima denominada “Grupo San Jorge”, cuyo nombre de fantasía es “Total Cars”, con un capital social de 1.000.000.000 millones de guaraníes, en la cual le correspondía el 75% de participación en su carácter de Presidenta, junto con Alexis Vidal González Zarate, a quien le correspondía el 25 % de participación, en carácter de vicepresidente.

Por otra parte, la mujer habría habilitado una cuenta en Banco Visión y, para el efecto, habría presentado un certificado de trabajo aparentemente de contenido falso, en la cual consta que es propietaria de un tracto camión de la marca Volvo con matrícula BCR-701, supuestamente habilitado desde hace seis años por la empresa transportadora denominada Kuarahy S.R.L., para la realización de transportes internacionales al Mercosur en un promedio de 2 a 3 viajes por mes, con una ganancia de 7.500 dólares americanos de manera mensual.

Según la acusación, García Troche, a fin de asegurar el disfrute de los beneficios que Sebastián Marset obtuvo como ganancia proveniente del tráfico internacional de cargas de clorhidrato de cocaína, constituyó una supuesta sociedad y abrió cuenta bancaria, con el objeto de poner en circulación, en el sistema financiero paraguayo, el dinero de origen ilícito, justificando falsamente que ello proviene de actividades genuinas lícitas.