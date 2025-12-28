GOL Líneas Aéreas inauguró dos nuevas frecuencias hacia Punta del Este

A partir del domingo pasado, día de la inauguración, GOL retomó sus operaciones en Punta del Este, con destinos a San Pablo y Buenos Aires, tras varios años sin operar en la terminal desde antes de la pandemia.

El foco está en captar turistas del sur de Brasil (San Pablo hacia abajo) y de regiones argentinas como Rosario y Córdoba. “Creemos que va a ser muy exitoso”, dijo Menoni, subrayando la competencia generada por decretos del año pasado y de julio de 2025, bajo el gobierno del presidente Yamandú Orsi.

Destacan conectividad

Estos avances trascienden administraciones, demostrando estabilidad política en Uruguay. “Esto es una prueba de que hay estabilidad; es una continuidad que empezó con el exministro Tabaré Viera”, recalcó.

En cifras, Uruguay recibió unos 460.000 brasileños en 2024, un número que se considera todavía bajo. Con solo 49-50 vuelos semanales a Brasil, el gobierno aspira a sumar 300.000 turistas más mediante mayor conectividad.

“La gente debe tener interés por venir, pero también que sea fácil”, insistió Menoni. Paquetes turísticos integrados, como visitas al Valle del Lunarejo o Minas de Corrales, se potenciarán con conexiones desde Montevideo a Rivera.

También mencionó el reciente inicio de vuelos de American Airlines desde Miami a Carrasco, y aspiraciones a más rutas, aunque la escasez post-pandemia de aeronaves demora expansiones.