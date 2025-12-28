Intendencia de Canelones promueve ocupación hotelera mediante entrega de vouchers gastronómicos

Iniciativa canaria

Ximena Acosta, de la Dirección de Desarrollo Turístico del Gobierno Departamental, explicó que la herramienta busca generar incentivos concretos para que los visitantes permanezcan más días en el departamento, especialmente al finalizar la quincena más fuerte, contribuyendo así a extender la temporada. Pensando en ese objetivo, destacó el trabajo coordinado con la Asociación Turística y con diversos operadores privados para facilitar el acceso al beneficio y su difusión a través de numerosos canales.

Agregó que la iniciativa forma parte de una estrategia orientada a posicionar el turismo gastronómico como uno de los productos del departamento, al considerar que Canelones cuenta con una oferta diversa que “no se conoce” en toda su dimensión y que presenta un importante potencial de crecimiento.

Privados y Canelones

Por su parte, el director general de Desarrollo Económico, Sebastián Vázquez, indicó que la acción se inscribe en una línea de trabajo orientada a la activación turística de la última semana de enero, conjuntamente con la realización del evento Canelones Suena Bien y valoró la respuesta muy positiva de parte de los diferentes actores del sector.

Nicolás Montemuiño, director del complejo El Descubrimiento, anfitrión de la jornada, valoró la iniciativa y auguró un impacto positivo en la generación de más noches de alojamiento y mayor consumo en los servicios gastronómicos.