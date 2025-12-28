Intendencia de Canelones promueve ocupación hotelera mediante entrega de vouchers gastronómicos

Estalló el verano y la Intendencia de Canelones uso en marcha nuevas iniciativas para promover el turismo en el departamento: obsequiará 500 vouchers gastronómicos a aquellos turistas que se alojen al menos dos noches a partir del lunes 26 de enero en establecimientos adheridos de la costa canaria, para incentivar la extensión de la estadía y promover el consumo local.
La iniciativa fue presentada el jueves 18 de diciembre en el complejo El Descubrimiento, ubicado en el balneario Guazubirá, en el marco del lanzamiento de la edición 2026 del festival Canelones Suena Bien, y forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno departamental para fortalecer la temporada de verano y acompañar el desarrollo de los operadores del sector.
Tanto turistas uruguayos como extranjeros se verán beneficiados. Se prevé la entrega de un voucher de $500 por persona, aportado por la Intendencia de Canelones, para quienes cumplan con una estadía mínima de dos noches en hoteles y alojamientos adheridos. Este beneficio podrá ser utilizado en restaurantes participantes de la promoción, tanto en Ciudad de la Costa como en la Costa de Oro, y contará con un descuento adicional del 10% definido por la Asociación Turística de Canelones (ATC).
Iniciativa canaria
Ximena Acosta, de la Dirección de Desarrollo Turístico del Gobierno Departamental, explicó que la herramienta busca generar incentivos concretos para que los visitantes permanezcan más días en el departamento, especialmente al finalizar la quincena más fuerte, contribuyendo así a extender la temporada. Pensando en ese objetivo, destacó el trabajo coordinado con la Asociación Turística y con diversos operadores privados para facilitar el acceso al beneficio y su difusión a través de numerosos canales.
Agregó que la iniciativa forma parte de una estrategia orientada a posicionar el turismo gastronómico como uno de los productos del departamento, al considerar que Canelones cuenta con una oferta diversa que “no se conoce” en toda su dimensión y que presenta un importante potencial de crecimiento.
Privados y Canelones
Por su parte, el director general de Desarrollo Económico, Sebastián Vázquez, indicó que la acción se inscribe en una línea de trabajo orientada a la activación turística de la última semana de enero, conjuntamente con la realización del evento Canelones Suena Bien y valoró la respuesta muy positiva de parte de los diferentes actores del sector.
Nicolás Montemuiño, director del complejo El Descubrimiento, anfitrión de la jornada, valoró la iniciativa y auguró un impacto positivo en la generación de más noches de alojamiento y mayor consumo en los servicios gastronómicos.