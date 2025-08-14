Da Silva se arrepiente de los insultos, pero se niega a pedir disculpas a Viera

"Hay que parar con esa manía de que cada uno es dueño de decir cualquier cosa", manifestó Da Silva, haciendo hincapié en que las acusaciones le afectan a nivel personal y familiar. "La gente reacciona porque tiene familia, porque tiene hijos. A nadie le gusta ir por la vida que lo traten de estafador", agregó, enfatizando la angustia que estas insinuaciones pueden generar.

Responsabilidad compartida y negativa a disculparse

Consultado sobre si llamaría a Viera para pedirle disculpas, Da Silva fue tajante: "Creo que quien busca una reacción tiene que estar preparado para eso. El equivocado soy yo que reaccioné", respondió. Con esta declaración, el legislador se atribuyó la responsabilidad de su reacción, pero también dejó entrever que la provocación de Viera no fue inocente. "Todavía no ha nacido la persona que me pueda agraviar a mí, a la trayectoria de mi familia gratuitamente", sentenció.