Da Silva |

Fue sin querer queriendo

Da Silva se arrepiente de los insultos, pero se niega a pedir disculpas a Viera

Da Silva fue el miembro interpelante y se lo vio en actitudes fuera de lugar, la más desubicada fueron los insultos a Nicolás Viera: "puto de mierda".

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, expresó hoy su arrepentimiento por haber insultado a su par frenteamplista, Nicolás Viera, durante la reciente interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti. A pesar de su arrepentimiento, Da Silva descartó la posibilidad de pedirle disculpas directamente a Viera, aunque sí se disculpó con el Senado por el exabrupto.

Da Silva le terminó diciendo a Viera “puto de mierda”, según confirmaron a los medios Sabini y el propio Viera. Además, la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez aseguró a La Diaria que Da Silva le dijo “primate” al legislador oficialista Felipe Carballo.

Justificación y origen de los insultos

En una rueda de prensa, Da Silva explicó que su reacción fue una respuesta a lo que él considera una serie de agravios infundados por parte de Viera. "Me trató de estafador, me asoció a Conexión Ganadera", declaró el senador, justificando que la acumulación de acusaciones sin pruebas fue lo que lo llevó a perder los estribos.

"Hay que parar con esa manía de que cada uno es dueño de decir cualquier cosa", manifestó Da Silva, haciendo hincapié en que las acusaciones le afectan a nivel personal y familiar. "La gente reacciona porque tiene familia, porque tiene hijos. A nadie le gusta ir por la vida que lo traten de estafador", agregó, enfatizando la angustia que estas insinuaciones pueden generar.

Responsabilidad compartida y negativa a disculparse

Consultado sobre si llamaría a Viera para pedirle disculpas, Da Silva fue tajante: "Creo que quien busca una reacción tiene que estar preparado para eso. El equivocado soy yo que reaccioné", respondió. Con esta declaración, el legislador se atribuyó la responsabilidad de su reacción, pero también dejó entrever que la provocación de Viera no fue inocente. "Todavía no ha nacido la persona que me pueda agraviar a mí, a la trayectoria de mi familia gratuitamente", sentenció.

