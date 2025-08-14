Da Silva se arrepiente de los insultos, pero se niega a pedir disculpas a Viera

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, expresó hoy su arrepentimiento por haber insultado a su par frenteamplista, Nicolás Viera, durante la reciente interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti. A pesar de su arrepentimiento, Da Silva descartó la posibilidad de pedirle disculpas directamente a Viera, aunque sí se disculpó con el Senado por el exabrupto.
Fue sin querer queriendo
Da Silva fue el miembro interpelante y se lo vio en actitudes fuera de lugar, la más desubicada fueron los insultos a Nicolás Viera: "puto de mierda".