Mayoría del INAC respalda a Fratti en suspensión de exportación de ganado para faena

Por su parte, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, cuestionó la composición actual de la junta del INAC y dijo a Agronegocios Sarandí (radio Sarandí) que “la cancha ya se contaminó” con la incorporación de nuevos actores como Cupra y el sector de abastos.

Orsi y Oddone buscan calmar el mercado

El 5 de agosto, directivos de ARU se reunieron con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, para tratar el tema. Ferber aseguró que Orsi transmitió “total tranquilidad” y garantizó que el gobierno “no va a restringir ningún tipo de exportación”, posición que comparte el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, declaró en La Fórmula que la exportación de ganado en pie es “una herramienta muy útil, muy importante, a preservar y cuidar” y que no existen distorsiones de mercado que justifiquen una restricción. “La decisión, finalmente, va a ser del presidente”, dijo, y remarcó que la medida de Fratti lo “sorprendió”.

Fratti defiende su decisión

Pese a las señales del Ejecutivo, Fratti ratificó su decisión durante una reunión con gremiales de Campo Unido el 29 de julio. El ministro dijo que buscó “dar una alerta” y abrir un debate “sin prejuicios y sin dogmas”, definiendo su postura como “una decisión de gobierno y de país”.

En paralelo, representantes de Campo Unido transmitieron al equipo económico su preocupación por el impacto de los anuncios en la confianza de los mercados. Guillermo O’Brien, presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), afirmó que Oddone les garantizó que “no va a haber cambios” y pidió al gobierno que sea “muy claro” en comunicarlo para evitar efectos negativos en precios y decisiones de inversión.