Guía para moverse en Uruguay: pasos, documentos y las agencias clave para alquilar un auto

El proceso arranca mucho antes de llegar al mostrador. Aquí tienes los pasos fundamentales para asegurarte de que todo vaya sobre ruedas:

Reserva con tiempo: si quieres ahorrar dinero, entonces no dejes esto para el último momento, especialmente si viajas en verano (entre diciembre y febrero). Reservar online y con anticipación te asegura no solo conseguir el modelo que quieres (un coche pequeño para la ciudad o una SUV para la ruta 10), sino que casi siempre obtendrás mejores precios. Elige bien dónde retirar el coche: ¿Aeropuerto? ¿Puerto? ¿O una oficina céntrica?

La documentación obligatoria: tres piezas clave Cuando llegues a la oficina de la agencia, te van a pedir, sin excepción, estos tres elementos:

Licencia de Conducir: debe estar vigente y ser original. Las agencias grandes suelen pedir que tengas una antigüedad mínima de dos años con el carné. Si eres extranjero, tu licencia de origen es válida en Uruguay. el Permiso Internacional de Conducir no es obligatorio, pero nunca está de más.

Identificación o Pasaporte: si eres uruguayo, tu cédula; si eres de afuera, tu pasaporte vigente. Simple.

si eres uruguayo, tu cédula; si eres de afuera, tu pasaporte vigente. Simple. Tarjeta de crédito: este es el punto crítico. Necesitas una tarjeta de crédito física que esté a nombre del conductor principal. No valen las tarjetas virtuales, las de débito ni las de tu acompañante. Esta tarjeta es para el depósito de garantía (la fianza).

Ojo con la edad y los recargos La mayoría de las agencias de renombre en Uruguay, como estándar, piden que el conductor tenga al menos 23 años. Si tienes entre 21 y 22 años, algunas te permiten alquilar, pero te aplicarán un "cargo por conductor joven" diario. Asegúrate de preguntar esto al momento de reservar para evitar sorpresas al retirar el vehículo.

Consejos prácticos que debes tener en cuenta antes de alquilar un auto en Uruguay

El bloqueo de la fianza: el depósito de garantía es un monto (que puede ser considerable) que la agencia bloquea en tu tarjeta de crédito. No es un cobro, pero sí reduce tu límite disponible. Después, cuando devuelves el coche sin problemas, lo liberan, pero el proceso bancario puede tardar hasta dos semanas. ¡Tenlo en cuenta al planificar tus gastos!

el depósito de garantía es un monto (que puede ser considerable) que la agencia bloquea en tu tarjeta de crédito. No es un cobro, pero sí reduce tu límite disponible. Después, cuando devuelves el coche sin problemas, lo liberan, pero el proceso bancario puede tardar hasta dos semanas. ¡Tenlo en cuenta al planificar tus gastos! Inspecciona como si fuera tuyo: antes de encender el motor, da una vuelta al auto con un empleado . Debes ser detallista y fijarte en rayones, golpes en las llantas o fallas. Es importante que saques fotos o videos y asegúrate de que todo quede registrado en el contrato, ya que así no te culparán por daños que tú no hiciste.

antes de encender el motor, . Debes ser detallista y fijarte en rayones, golpes en las llantas o fallas. Es importante que saques fotos o videos y asegúrate de que quede registrado en el contrato, ya que así no te culparán por daños que tú no hiciste. El seguro es tu amigo: las tarifas básicas incluyen un seguro (CDW y TP), pero suelen tener una franquicia (un deducible) muy alta. Te recomendamos preguntar por la opción para reducir o eliminar esa franquicia. Es un costo extra, pero te da muchísima paz mental en la ruta.

las tarifas básicas incluyen un seguro (CDW y TP), pero suelen tener una franquicia (un deducible) muy alta. Te recomendamos preguntar por la opción para reducir o eliminar esa franquicia. Es un costo extra, pero te da muchísima paz mental en la ruta. ¿Viajes al Mercosur? Si pensabas cruzar la frontera a Argentina o Brasil con el auto alquilado, piénsalo dos veces. Por lo general, las agencias uruguayas no lo permiten o exigen trámites y seguros internacionales muy costosos y complejos.

Las mejores agencias de alquiler de autos en Uruguay

La oferta es amplia en Uruguay, con opciones para todos los bolsillos y necesidades. Sin embargo, nos hemos tomado el tiempo de recopilar un listado con algunas de las mejores agencias a través de las que podrás alquilar un auto en este bello país para explorar sus calles y hacer que tu visita sea más cómoda.

Europcar

Si buscas un estándar internacional y una flota moderna, Europcar es una apuesta segura. Tienen una gran variedad de vehículos, desde modelos económicos para moverte por Montevideo hasta opciones más grandes para ir a la playa con la familia. Su presencia en el aeropuerto principal y en zonas turísticas clave como Punta del Este hace que la recogida y devolución sean muy cómodas.

Hertz

Otra de las marcas globales más respetadas. Hertz es sinónimo de calidad de servicio y una gran red de oficinas. Si vuelas o llegas por barco, es muy probable que encuentres una oficina Hertz lista para atenderte en el Aeropuerto de Carrasco, el Puerto de Montevideo o Colonia. Son perfectos para quienes buscan programas de fidelización si viajan a menudo.

Sixt

Sixt se ha hecho muy popular en Uruguay por sus flotas de coches, que suelen ser modelos muy recientes y con un toque premium. Son conocidos por su excelente servicio al cliente y sus procesos de alquiler muy rápidos y digitalizados. Si valoras la agilidad y un coche impecable, Sixt es una gran elección.

Alamo y Enterprise

Alamo y Enterprise (parte del mismo grupo global) ofrecen una cobertura extensiva, ideal tanto para turistas como para ejecutivos. Alamo se enfoca en ofrecer tarifas muy competitivas, mientras que Enterprise destaca por un servicio al cliente dedicado. Con oficinas en puntos estratégicos como la Terminal Tres Cruces, te facilita moverte por el país sin depender de taxis.