Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Guillermo Ramis | déficit hídrico | Tomate

Déficit hídrico

Guillermo Ramis anunció febrero seco y posible aumento de precios de hortalizas en el verano

"El tomate podría costar 500 pesos", advirtió el meteorólogo. Guillermo Ramis dijo que en febrero no caerá "ni una gota" y se profundizará el déficit hídrico.

Guillermo Ramis anunció febrero seco y posible aumento de precios de hortalizas en el verano.

Guillermo Ramis anunció febrero seco y posible aumento de precios de hortalizas en el verano.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El panorama hídrico para las próximas semanas enciende señales de alerta. El meteorólogo Guillermo Ramis advirtió este lunes que febrero será notoriamente más seco que enero, con escasos episodios de lluvia previstos y un escenario que podría agravar la situación del agro y presionar al alza los precios de los alimentos.

“Va a ser una semana asquerosa”, ironizó Ramis al comenzar su espacio en el Informativo Sarandí, aunque rápidamente aclaró que, más allá del tono distendido, lo que se viene es puro sol y ausencia de precipitaciones, un combo que beneficia al turismo pero golpea de lleno a la producción agrícola y ganadera.

Según explicó, en el sur del país las temperaturas máximas irán en ascenso progresivo, pasando de los 23 °C de este lunes a 28 o 29 °C hacia el fin de semana, dentro de valores normales para el verano. No habrá lluvias.

No se esperan lluvias

“No se esperan lluvias por ahora”, resumió el meteorólogo, y fue contundente sobre las consecuencias. “Para los turistas, todo bárbaro; para el campo, no”, señaló, al advertir que la falta de precipitaciones puede generar pérdidas productivas, escasez de algunos cultivos y subas de precios.

En ese marco, lanzó una frase que rápidamente resonó: “El tomate va a costar 500 pesos”. Aunque dicha con tono hiperbólico, la advertencia no resulta descabellada: el año pasado, en un contexto de estrés hídrico, el tomate perita superó los 300 pesos por kilo, marcando el impacto directo del clima en el bolsillo.

Febrero: seco con temperaturas inestables

De cara a febrero, Ramis fue cauto pero poco optimista. Indicó que, por ahora, solo se proyectan tres episodios de lluvia, aún sin fechas definidas, un volumen claramente insuficiente para revertir el déficit hídrico.

En cuanto a las temperaturas, adelantó que continuará el “subibaja” térmico que caracterizó a enero, con cambios bruscos en pocos días. Como ejemplo, recordó el último fin de semana que hubo un sábado sofocante seguido por un domingo inusualmente fresco. “Ayer fue un día casi de invierno”, explicó.

Con pocas lluvias en el horizonte y un verano que avanza, el escenario plantea un desafío creciente para el sector productivo, mientras se multiplican las señales de que el impacto del clima podría sentirse, una vez más, en la mesa de los uruguayos.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar