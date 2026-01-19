Hallan en Argentina cuerpo de uruguayo que estaba desaparecido en Bella Unión

El cadáver fue localizado por Prefectura Naval Argentina en el kilómetro 478,6 del río Uruguay, sobre la costa del vértice sur de la isla Itacumbú, en jurisdicción de la ciudad argentina de Monte Caseros, alrededor de las 18:00 horas. Según informaron fuentes oficiales, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y no portaba documentación, lo que dificultó su identificación inicial. Vestía únicamente una bermuda azul, estaba con el torso descubierto y sin calzado.