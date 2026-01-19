Hallan en Argentina cuerpo de uruguayo que estaba desaparecido en Bella Unión

Autoridades argentinas hallaron este sábado el cuerpo sin vida de un uruguayo de 38 años que era buscado desde el 12 de enero tras ser denunciada su desaparición en Bella Unión, en el norte de Uruguay. El operativo de búsqueda transfronterizo concluyó tras siete días de incertidumbre y angustia.
Dónde fue hallado el cuerpo
El cadáver fue localizado por Prefectura Naval Argentina en el kilómetro 478,6 del río Uruguay, sobre la costa del vértice sur de la isla Itacumbú, en jurisdicción de la ciudad argentina de Monte Caseros, alrededor de las 18:00 horas. Según informaron fuentes oficiales, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y no portaba documentación, lo que dificultó su identificación inicial. Vestía únicamente una bermuda azul, estaba con el torso descubierto y sin calzado.
El hombre no portaba documentación
Desde la denuncia de su desaparición, fuerzas de seguridad de Argentina y Uruguay habían desplegado un operativo conjunto de búsqueda en el río. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Forense para la realización de la autopsia, mientras que las autoridades resolvieron mantener en reserva los detalles del caso a fin de no entorpecer las instancias finales de la investigación.