Diabetes tipo 2: el 11% de la población uruguaya tiene riesgo de padecer la enfermedad en los próximos 10 años

Lustemberg comprometió una reunión de trabajo para analizar la devolución de la Gira Nacional realizada por ADU, enfatizando la responsabilidad del MSP de lograr una cobertura universal sin desigualdades en el acceso.

El encuentro reafirmó que la diabetes exige una "coordinación sostenida" entre el Estado, la academia, las instituciones asistenciales y la sociedad civil, y que se requiere actuar con rapidez, ya que "lo que no ha dejado de avanzar ha sido la diabetes en el mundo".

Cristina Lustember

La ministra Cristina Lustemberg reconoció las dificultades en la calidad del registro nacional de diabetes debido a problemas de registro de datos por parte de los prestadores, lo que exige coordinación con AGESIC.

El conversatorio presentó los resultados de la Primera Gira Nacional ADU 2025, que recorrió los 19 departamentos identificando brechas reales, y los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Equipos Consultores sobre complicaciones que planteó la inequidad territorial y de tratamiento ya que se identificó una brecha de inequidad que se evidencia "desde los departamentos que se apoyan al río negro hacia el norte".

También la distribución de tecnologías avanzadas, como las bombas de insulina y los monitoreos continuos, es desigual. En la mayoría del país, la insulinización se realiza con insulinas tradicionales de la década del 80, a pesar de la disponibilidad de análogos de segunda generación.

Se destacó también la prevalencia de diabetes mellitus en la población adulta uruguaya alcanza cifras cercanas al 9,5%. La encuesta de Equipos Consultores indica que el 12% de la población adulta reporta un diagnóstico médico de diabetes.