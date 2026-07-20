Bajaron las rapiñas y los hurtos, pero subieron los homicidios y las estafas

Asimismo, el informe de AECA advirtió que tres de cada cuatro homicidios se concretó con armas de fuego, y que el incremento de los homicidios se concentró en los departamentos de Montevideo y Canelones.

Los demás delitos bajaron todos a excepción de estafas y fraudes informáticos

Con respecto a los otros delitos medidos por el Ministerio del Interior, en el primer semestre de este año, y en comparación con igual período del 2025, bajaron las denuncias de rapiñas, hurtos, robo de vehículos y abigeato.

En el caso de las rapiñas bajaron 4%, de 8.087 en el primer semestre de 2025, a 7.762 en los primeros seis meses de 2026. Las denuncias de hurtos bajaron 7,5% respecto al semestre de 2025: pasaron de 53.154 a 49.187 en el primer semestre de 2026.

Las denuncias de abigeato bajaron 20,1%, fueron 427 en el primer semestre del año pasado, frente a los 341del año 2025.

Denuncias por delito de daños bajó 7,1%; pasando de 9.756 a 9.062.

Delitos de violencia basada en género tuvo una caída general: "los homicidios por VBG disminuyeron 16,7%, las denuncias de violencia doméstica y asociadas bajaron 1,1%, y los delitos sexuales descendieron 7,1%", detalló el informe.

El único delito que subió -además de homicidios- fue el indicador de estafas y fraudes informáticos, que "retomó su tendencia ascendente con un incremento de 1,9%”. En el primer semestre de 2026 hubo 14.035 contra las 13.780 denuncias de 2025.