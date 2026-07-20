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Sociedad homicidios | delitos | AECA

Denuncias de delitos del primer semestre

Bajaron las rapiñas y los hurtos, pero subieron los homicidios y las estafas

Según las cifras de delitos brindadas por el Ministerio del Interior, los homicidios aumentaron 6,6% en el primer semestre de 2026 con respecto a 2025.

Autoridades de AECA durante la presentación de las cifras de delitos del primer semestre de 2026.

Autoridades de AECA durante la presentación de las cifras de delitos del primer semestre de 2026.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

El Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior presentó este lunes las cifras de denuncias de delitos del primer semestre de 2026 y se destaca un aumento de 6,6% en los homicidios, puesto que en los primeros seis meses de este años hubo 195 homicidios, contra 183 del primer semestre de 2025.

Homicidios al alza

Al respecto, el director de AECA, Diego Sanjurjo, señaló que el aumento determinante de los homicidios se registró en el tercer trimestre, luego de un primer trimestre con cifras a la baja. "El aumento se concentró en abril, mayo y junio, y tuvo como epicentro a Montevideo y Canelones, mientras que departamentos como Rivera y Durazno registraron descensos significativos. Los heridos por arma de fuego también aumentaron (7,4%), en contraste con variaciones menores en lesiones y amenazas", dice el informe oficial.

El primer semestre de 2026 fue el segundo con más homicidios de lo históricamente registrado por el ministerio, por lo que Sobre esa evolución, Sanjurjo señaló que “el pico sigue siendo 2018”, cuando hubo 224 homicidios en el primer semestre.

Asimismo, el informe de AECA advirtió que tres de cada cuatro homicidios se concretó con armas de fuego, y que el incremento de los homicidios se concentró en los departamentos de Montevideo y Canelones.

Los demás delitos bajaron todos a excepción de estafas y fraudes informáticos

Con respecto a los otros delitos medidos por el Ministerio del Interior, en el primer semestre de este año, y en comparación con igual período del 2025, bajaron las denuncias de rapiñas, hurtos, robo de vehículos y abigeato.

En el caso de las rapiñas bajaron 4%, de 8.087 en el primer semestre de 2025, a 7.762 en los primeros seis meses de 2026. Las denuncias de hurtos bajaron 7,5% respecto al semestre de 2025: pasaron de 53.154 a 49.187 en el primer semestre de 2026.

Las denuncias de abigeato bajaron 20,1%, fueron 427 en el primer semestre del año pasado, frente a los 341del año 2025.

Denuncias por delito de daños bajó 7,1%; pasando de 9.756 a 9.062.

Delitos de violencia basada en género tuvo una caída general: "los homicidios por VBG disminuyeron 16,7%, las denuncias de violencia doméstica y asociadas bajaron 1,1%, y los delitos sexuales descendieron 7,1%", detalló el informe.

El único delito que subió -además de homicidios- fue el indicador de estafas y fraudes informáticos, que "retomó su tendencia ascendente con un incremento de 1,9%”. En el primer semestre de 2026 hubo 14.035 contra las 13.780 denuncias de 2025.

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