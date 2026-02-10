¿Cómo quedaron las posiciones tras la primera fecha del Apertura?

En un partido que terminó con incidentes entre hinchas y policías, Danubio se impuso por la mínima ante Cerro en el Estadio Luis Tróccoli, lo que significó el final de la primera fecha del Torneo Apertura.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Nacional, Peñarol y Liverpool, candidatos a pelear este campeonato, ganaron sus partidos y comenzaron con el pie derecho. Además, Central Español y Deportivo Maldonado consiguieron grandes triunfos en su regreso a la máxima categoría del fútbol uruguayo.
Resultados
- Albion 1-2 Liverpool
- Wanderers 1-1 Defensor Sporting
- Progreso 0-3 Central Español
- Peñarol 3-1 Torque
- Juventud de Las Piedras 0-1 Cerro Largo
- Racing 2-4 Deportivo Maldonado
- Boston River 1-2 Nacional
- Cerro 0-1 Danubio
Posiciones Apertura
- Central Español - 3
- Deportivo Maldonado - 3
- Peñarol - 3
- Liverpool - 3
- Nacional - 3
- Cerro Largo - 3
- Danubio - 3
- Defensor Sporting - 1
- Wanderers - 1
- Cerro - 0
- Boston River - 0
- Albion - 0
- Juventud de Las Piedras - 0
- Racing - 0
- MC Torque - 0
- Progreso - 0