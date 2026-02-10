Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Peñarol |

Se fue la uno

¿Cómo quedaron las posiciones tras la primera fecha del Apertura?

Nacional, Peñarol y Liverpool comenzaron con el pie derecho, mientras que Central Español y Deportivo Maldonado volvieron a la Primera División con victoria.

 Foto: Enzo Santos/ FocoUy
Nacional, Peñarol y Liverpool, candidatos a pelear este campeonato, ganaron sus partidos y comenzaron con el pie derecho. Además, Central Español y Deportivo Maldonado consiguieron grandes triunfos en su regreso a la máxima categoría del fútbol uruguayo.

Resultados

  • Albion 1-2 Liverpool
  • Wanderers 1-1 Defensor Sporting
  • Progreso 0-3 Central Español
  • Peñarol 3-1 Torque
  • Juventud de Las Piedras 0-1 Cerro Largo
  • Racing 2-4 Deportivo Maldonado
  • Boston River 1-2 Nacional
  • Cerro 0-1 Danubio

Posiciones Apertura

  1. Central Español - 3
  2. Deportivo Maldonado - 3
  3. Peñarol - 3
  4. Liverpool - 3
  5. Nacional - 3
  6. Cerro Largo - 3
  7. Danubio - 3
  8. Defensor Sporting - 1
  9. Wanderers - 1
  10. Cerro - 0
  11. Boston River - 0
  12. Albion - 0
  13. Juventud de Las Piedras - 0
  14. Racing - 0
  15. MC Torque - 0
  16. Progreso - 0

