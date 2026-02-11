Árbitros designados para la segunda fecha del Apertura

Con dos partidos, este viernes estará comenzando la segunda fecha del Torneo Apertura. En las últimas horas, el Colegio de Árbitros dio a conocer la nómina de quienes serán los jueces que estén a cargo de los partidos de la fecha.
Caras y Caretas Diario
El partido entre Nacional y Racing el próximo sábado 13 de febrero a las 20:30 horas, estará a cargo de Javier Feres junto a Jonathan Fuentes, mientras que Leodán González y Yimmy Álvarez dirigirán el encuentro entre Central Español y Peñarol.
La gran novedad en la lista es la ausencia de Hernán Heras, que tras un muy mal arbitraje en la victoria de Central Español ante Progreso, en dónde sancionó un penal inexistente y dos rojas mal decretadas, se lo sancionó. Daniel Fedorczuk, que estuvo a cargo del VAR en ese partido, no recibió sanción y será el AVAR del partido entre Danubio y Boston River.
Segunda fecha del Apertura
A continuación repasamos los detalles y árbitros de la segunda fecha del Apertura.
Viernes 13 de febrero
19:00 - Cerro Largo vs Wanderers
- Estadio Ubilla De Melo
- Leandro Lasso - Diego Riveiro (VAR)
21:30 - Liverpool vs Defensor Sporting
- Parque Viera
- Gustavo Tejera - Antonio García (VAR)
Sábado 14 de febrero
17:00 - Deportivo Maldonado vs Progreso
- Estadio Domingo Burgueño Miguel
- Javier Burgos - Diego Dunajec (VAR)
20:30 - Nacional vs Racing
- Gran Parque Central
- Javier Feres - Jonhatan Fuentes (VAR)
Domingo 15 de febrero
17:00 - Danubio vs Boston River
- Jardines del Hipódromo
- Esteban Guerra- Andrés Cunha (VAR)
20:30 - Central Español vs Peñarol
- Estadio Domingo Burgueño Miguel
- Leodan González - Yimmy Álvarez (VAR)
Lunes 16 de febrero
19:00 - Albion vs Cerro
- Estadio Luis Franzini
- Esteban Ostojich - Christian Ferreyra (VAR)
21:30 - MC Torque vs Juventud de Las Piedras
- Estadio Charrúa
- Andrés Matonte - Daniel Rodríguez (VAR)