Árbitros designados para la segunda fecha del Apertura

La gran novedad en la lista es la ausencia de Hernán Heras, que tras un muy mal arbitraje en la victoria de Central Español ante Progreso, en dónde sancionó un penal inexistente y dos rojas mal decretadas, se lo sancionó. Daniel Fedorczuk, que estuvo a cargo del VAR en ese partido, no recibió sanción y será el AVAR del partido entre Danubio y Boston River.