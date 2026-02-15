Con goles de Guillermo Gandolfo y Lucas Pino, Central Español derrotó a Peñarol por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos se enfrentaron en el Estado Domingo Burgueño de Maldonado. Para los mirasoles convirtió Matías Arezo. Con este resultado los palermitanos trepan a la primera posición de la tabla que comparten con Deportivo Maldonado y Danubio.
apertura 2026
Peñarol cayó 2 a 1 ante Central Español en el Domingo Burgueño de Maldonado
Con este resultado los aurinegros resignan la punta del campeonato y quedan abajo de Nacional que empató el sábado. Central trepa a la punta de la tabla.