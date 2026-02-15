Peñarol cayó 2 a 1 ante Central Español en el Domingo Burgueño de Maldonado

Con goles de Guillermo Gandolfo y Lucas Pino, Central Español derrotó a Peñarol por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos se enfrentaron en el Estado Domingo Burgueño de Maldonado. Para los mirasoles convirtió Matías Arezo. Con este resultado los palermitanos trepan a la primera posición de la tabla que comparten con Deportivo Maldonado y Danubio.