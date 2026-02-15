Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Peñarol | Central Español |

apertura 2026

Peñarol cayó 2 a 1 ante Central Español en el Domingo Burgueño de Maldonado

Con este resultado los aurinegros resignan la punta del campeonato y quedan abajo de Nacional que empató el sábado. Central trepa a la punta de la tabla.

Central Español trepó a la punta de la tabla.

Central Español trepó a la punta de la tabla.

 Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Con goles de Guillermo Gandolfo y Lucas Pino, Central Español derrotó a Peñarol por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos se enfrentaron en el Estado Domingo Burgueño de Maldonado. Para los mirasoles convirtió Matías Arezo. Con este resultado los palermitanos trepan a la primera posición de la tabla que comparten con Deportivo Maldonado y Danubio.

CENTRAL ESPAÑOL:

Rodolfo Álves, Luciano Fernández (66′ Mateo Cantera), Logan Ponce, Alejandro Villoldo, Juan Ignacio Dupont, Guillermo Gandolfo, Marcos Montiel (66′ Lucas Pino), Franco Muñóz, Fernando Camarda, Máximo Alonso y Raúl Tarragona.

Director técnico: Pablo De Ambrosio.

Suplentes: Emiliano Márquez, César Nunes, Isaac Méndez, Rodrigo Muniz, Facundo Yocco, Ignacio Gonella, Facundo Sosa y Diego Vera.

PEÑAROL:

Sebastián Britos, Jesús Trindade, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Gastón Togni, Eric Remedi, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez, Luis Angulo (67′ Franco González), Facundo Batista y Matías Arezo.

Director técnico: Diego Aguirre.

Suplentes: Leandro Díaz, Kevin Rodríguez, Matías González, Andrés Madruga, Ignacio Alegre, Lorenzo Couture, Stiven Muhlethaler, Luciano González y Brandon Álvarez.

Cancha: Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

Juez: Leodán González, asistido por Pablo Llarena y Ernesto Hartwig. Cuarto árbitro: Kevin Fontes. VAR: Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar