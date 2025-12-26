Hacete socio para acceder a este contenido

Hombre de 30 años fue asesinado a balazos en el medio de una cuerda de tambores

El hombre fue asesinado de un disparo de arma de fuego en el cuello mientras participaba de una cuerda de tambores en el barrio Conciliación de Montevideo.

Por Redacción Caras y Caretas

Un hombre de 30 años fue asesinado de un balazo en el cuello mientras participaba de una cuerda de tambores junto a su tío, quien también resultó herido de bala en el ataque. El homicidio ocurrió en la madrugada de este viernes entre las calles José María Navajas y Aparicio Saravia, en el barrio Conciliación (Montevideo).

El tío de la víctima (que sufrió un roce de bala en una pierna) narró que los disparos provinieron de un auto blanco que pasó por el lugar.

Tras el ataque, pararon a un taxi y el conductor los trasladó a la una de la madrugada al hospital Saint Bois, en el barrio Lezica, donde su sobrino falleció al poco tiempo de haber sido ingresado al centro de salud, informó Subrayado.

En la escena del crimen, efectivos de Investigaciones de la Zona Operacional IV hallaron varios casquillos de bala. El lugar fue periciado por Policía Científica y la investigación preliminar quedó a cargo del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional.

