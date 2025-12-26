Hombre de 30 años fue asesinado a balazos en el medio de una cuerda de tambores

Un hombre de 30 años fue asesinado de un balazo en el cuello mientras participaba de una cuerda de tambores junto a su tío, quien también resultó herido de bala en el ataque. El homicidio ocurrió en la madrugada de este viernes entre las calles José María Navajas y Aparicio Saravia, en el barrio Conciliación (Montevideo).