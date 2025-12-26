Encuentran con vida a Milagros, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre.

La Jefatura de Policía de Montevideo informó que Milagros Sánchez, la joven de 21 años cuya desaparición había sido denunciada el pasado 9 de diciembre en la zona del Cerro, fue localizada con vida este viernes.
El hallazgo fue realizado por personal de Investigaciones de la Zona I en el barrio Piedras Blancas. Tras 17 días de búsqueda, las autoridades procedieron a los protocolos correspondientes y se espera que se le tome acta para "determinar las razones de su ausencia".
Antecedentes y contexto del caso
La cronología de los hechos establece que el último contacto registrado con la joven fue el 9 de diciembre, cuando envió un mensaje de WhatsApp indicando que se trasladaría desde la vivienda de su padre hacia la casa de su madre. La denuncia por su ausencia fue radicada inicialmente el 10 de diciembre por su progenitor, siendo posteriormente ampliada por su madre.
Durante el periodo de búsqueda, la organización Intersocial Feminista colaboró en la difusión del caso a través de redes sociales para ampliar el alcance de la investigación.
Actuaciones judiciales e imputación
En el marco de la investigación liderada por el fiscal Fernando Romano, el pasado miércoles se dispuso la imputación del padre de la joven, un hombre de 44 años. La Justicia dictaminó su procesamiento por "reiterados delitos de violencia doméstica agravada en calidad de autor".
Como medida cautelar, se dispuso la prisión preventiva del imputado hasta el 22 de abril de 2026. Según fuentes de la investigación, las indagatorias permitieron determinar que la joven "sufría violencia por parte de su padre", lo que derivó en la puesta a disposición judicial del hombre antes de que se produjera el hallazgo de la víctima.
La Policía continúa trabajando en las diligencias administrativas y judiciales derivadas de la resolución del caso.