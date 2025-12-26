Encuentran con vida a Milagros, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre.

Durante el periodo de búsqueda, la organización Intersocial Feminista colaboró en la difusión del caso a través de redes sociales para ampliar el alcance de la investigación.

Actuaciones judiciales e imputación

En el marco de la investigación liderada por el fiscal Fernando Romano, el pasado miércoles se dispuso la imputación del padre de la joven, un hombre de 44 años. La Justicia dictaminó su procesamiento por "reiterados delitos de violencia doméstica agravada en calidad de autor".

Como medida cautelar, se dispuso la prisión preventiva del imputado hasta el 22 de abril de 2026. Según fuentes de la investigación, las indagatorias permitieron determinar que la joven "sufría violencia por parte de su padre", lo que derivó en la puesta a disposición judicial del hombre antes de que se produjera el hallazgo de la víctima.

La Policía continúa trabajando en las diligencias administrativas y judiciales derivadas de la resolución del caso.