Inestabilidad, lluvias y vientos marcan el pronóstico para Uruguay en los próximos días

El tiempo en Uruguay continuará dominado por condiciones de inestabilidad durante los próximos días, con presencia de lluvias, tormentas y períodos de viento intenso, según coinciden proyecciones del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), modelos regionales como MetSul Meteorologia y plataformas de análisis como Windguru.
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Lluvias y tormentas: el eje del pronóstico
De acuerdo al informe oficial de Inumet, el país atraviesa un escenario de cielo nuboso a cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas, condiciones que se mantendrán al menos en el corto plazo. Se prevén además mejoras temporarias, lo que implica que las lluvias no serán constantes, pero sí recurrentes en distintos momentos del día.
Para el área metropolitana y el sur del país, los reportes más recientes indican que:
- Las temperaturas oscilarán entre 18°C y 24°C, con ambiente templado.
- Se esperan precipitaciones desde la mañana, intensificándose en la tarde y noche.
- Los vientos predominarán del noreste y este entre 20 y 40 km/h, con rachas que pueden alcanzar los 50 km/h.
Viento en aumento y posibles eventos intensos
Uno de los factores clave de los próximos días será el viento. Inumet advierte un incremento sostenido en la intensidad, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h en algunos momentos, especialmente durante episodios de tormenta.
En línea con esto, MetSul ha señalado que la región puede verse afectada por sistemas de inestabilidad más profundos, incluso asociados a fenómenos como ciclones extratropicales, capaces de generar:
- lluvias localmente intensas
- tormentas eléctricas
- vientos fuertes a intensos
Qué muestran los modelos de Windguru
Los modelos utilizados por Windguru, especialmente para zonas costeras como Montevideo, refuerzan este escenario:
- Alta probabilidad de precipitaciones desde el inicio del período
- Persistencia de cielos cubiertos y chaparrones intermitentes
- Predominio de vientos moderados a fuertes, con variaciones de dirección durante el avance de los sistemas frontales
Tendencia: mejora gradual hacia el final
A pesar del predominio de la inestabilidad, los distintos modelos coinciden en que hacia el final del período analizado podría darse una mejora gradual de las condiciones:
- Disminución de las lluvias
- Descenso en la intensidad del viento
- Mayor presencia de períodos sin precipitaciones
Panorama general
El escenario meteorológico para Uruguay en los próximos días puede resumirse en tres claves:
- Persistencia de lluvias y tormentas, con distribución irregular.
- Vientos relevantes, con rachas fuertes en episodios puntuales.
- Transición progresiva hacia condiciones más estables.
Este comportamiento responde al pasaje de sistemas frontales y a la interacción de masas de aire húmedo e inestable, típicas del otoño en la región.