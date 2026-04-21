Inestabilidad, lluvias y vientos marcan el pronóstico para Uruguay en los próximos días

Las temperaturas oscilarán entre 18°C y 24°C , con ambiente templado.

, con ambiente templado. Se esperan precipitaciones desde la mañana, intensificándose en la tarde y noche .

. Los vientos predominarán del noreste y este entre 20 y 40 km/h, con rachas que pueden alcanzar los 50 km/h.

Viento en aumento y posibles eventos intensos

Uno de los factores clave de los próximos días será el viento. Inumet advierte un incremento sostenido en la intensidad, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h en algunos momentos, especialmente durante episodios de tormenta.

En línea con esto, MetSul ha señalado que la región puede verse afectada por sistemas de inestabilidad más profundos, incluso asociados a fenómenos como ciclones extratropicales, capaces de generar:

lluvias localmente intensas

tormentas eléctricas

vientos fuertes a intensos

Qué muestran los modelos de Windguru

Los modelos utilizados por Windguru, especialmente para zonas costeras como Montevideo, refuerzan este escenario:

Alta probabilidad de precipitaciones desde el inicio del período

Persistencia de cielos cubiertos y chaparrones intermitentes

Predominio de vientos moderados a fuertes, con variaciones de dirección durante el avance de los sistemas frontales

Tendencia: mejora gradual hacia el final

A pesar del predominio de la inestabilidad, los distintos modelos coinciden en que hacia el final del período analizado podría darse una mejora gradual de las condiciones:

Disminución de las lluvias

Descenso en la intensidad del viento

Mayor presencia de períodos sin precipitaciones

Panorama general

El escenario meteorológico para Uruguay en los próximos días puede resumirse en tres claves:

Persistencia de lluvias y tormentas , con distribución irregular.

, con distribución irregular. Vientos relevantes , con rachas fuertes en episodios puntuales.

, con rachas fuertes en episodios puntuales. Transición progresiva hacia condiciones más estables.

Este comportamiento responde al pasaje de sistemas frontales y a la interacción de masas de aire húmedo e inestable, típicas del otoño en la región.