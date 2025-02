Homenaje a Tabaré Vázquez en la conmemoración de los 90 años de Casmu Iampp

El legado de Tabaré

Durante sus intervenciones, los oradores subrayaron la importancia del legado de Vázquez en el fortalecimiento del acceso universal a la salud y su incansable labor en la implementación de políticas sanitarias que han marcado un antes y un después en la historia del país.

En ese sentido se hicieron referencias a la creación del Sistema Integrado de Salud. Al respecto, Bermúdez enfatizó que este sistema tiene que tener "un mayor control estatal sin ser estatal; es un sistema que debe corregir inequidades que en él se producen [y] estamos convencidos de que lo podemos hacer". Lo que hasta ahora se ha realizado dentro del sistema, subrayó, fue posible gracias al impulso que se dio para su implementación desde el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez.

Tres momentos clave

Daniel Olesker, por su parte, destacó el papel que tuvo Vázquez en la construcción del Sistema Integrado de Salud, un proceso en el que volcó toda su convicción y su capacidad de liderazgo.

Cuando el Frente Amplio asumió por primera vez el gobierno, recordó Olesker, "la situación del sistema de salud del país era crítico: siete instituciones cerradas; por suerte no se perdieron tantas fuentes de trabajo" por la acción y las medidas que se implementaron desde la FUS" y "el enorme esfuerzo que hicieron las instituciones que cerraban por garantizar su reinserción en otra institución [...]".

Olesker Casmu.jpg Olesker Foto: Meri Parrado

En ese contexto histórico, el economista y exministro, destacó tres momentos clave. Uno, cuando "Tabaré recién asume como presidente, hacemos un acto en la escalinata del Palacio Legislativo, y Tabaré comienza a mencionar en su discurso las medidas. Y cuando llega al punto referido a la salud, dice: 'En el marco de los cambios de la salud vamos a construir la economía de la salud' [,,,]; ese detalle -sigue Olesker- mostraba la convicción de Tabaré, [porque] en el problema de la reforma era básicamente de economía política y de organización de los recursos económicos. Y que la primera etapa no tenía que ser la reforma asistencial sino la reforma financiera, como efectivamente luego sucedió".

El segundo momento clave fue "cuando fuimos a discutir el presupuesto quinquenal". En ese momento, Olesker fue con la exministra María Julia Muñoz a "proponer que la reforma se incorporara" a ese presupuesto. Y "Danilo [Astori], con buen tino, nos dijo 'no, no, la reforma, no'. Pero allí Tabaré plantea que se cree el seguro y el sistema y que mandate a una ley futura a hacer su constitución [...]". En esa ley "se definieron temas de economía política muy importantes, que alinearon a la [ley] 18.211, que es la ley madre del sistema de salud, porque ya estaba definido cómo iba a ser el esquema general de la reforma".

Y el tercer momento, relató Olesker, "fue que a fines de 2006, nosotros teníamos pronto el proyecto de reforma pronto para ingresar al Parlamento, y comenzaron las discusiones [...] y Tabaré dijo: 'Estamos en noviembre, y el primero de marzo, cuando yo haga mi discurso, voy a avisar que en días ingresa la reforma al Parlamento; o sea, tienen tres meses para llegar a los acuerdos para que el diseño y la ley escrita estén prontos. Y nos obligó a resolver esas contradicciones [...] y efectivamente el 2 o el 3 de marzo ingresó al Parlamento el proyecto que se termina aprobando después por agosto o setiembre".