La Asociación Internacional de Exorcistas mantuvo una reunión con el Papa León XIV

Un Exorcista por Diócesis

El núcleo de la reunión giró en torno a la presentación de un informe detallado por parte de la AIE, en el que se advertía sobre una “situación dolorosa y cada vez más extendida” de personas afectadas por la acción extraordinaria del demonio. Los exorcistas relacionan este fenómeno con la creciente implicación de personas en sectas ocultistas, prácticas esotéricas y satanismo, así como con un alejamiento generalizado de la fe.

Ante este panorama, la principal propuesta de la organización fue de carácter estructural y educativo: solicitar al Papa que inste a que cada diócesis del mundo cuente con “uno o más” sacerdotes exorcistas debidamente formados. Según los representantes, la ausencia de estos ministros en una diócesis constituye un “perjuicio” para los fieles, ya que los priva de una asistencia sacramental específica en momentos de extrema necesidad espiritual.

Programa de formación en tres niveles

En los seminarios proponen instrucción sobre la “existencia real y naturaleza del mundo demoníaco” a la luz del Evangelio, preparando a los futuros sacerdotes para afrontar esta realidad. Para los obispos proponen un curso breve sobre el ministerio del exorcismo para los obispos recién nombrados, con el fin de que puedan supervisar adecuadamente la ejecución de las tareas en sus diócesis.

Para los exorcistas designados exigen formación obligatoria y continua, en línea con el ritual oficial de la Iglesia, que incluya criterios de discernimiento para diferenciar entre problemas espirituales y patologías psicológicas.

El padre Bamonte, en declaraciones posteriores, subrayó que ignorar la acción extraordinaria del demonio o no preparar a los sacerdotes para enfrentarla implica “dejar a los fieles sin defensa contra graves ataques espirituales”, lo que podría prolongar su sufrimiento o llevarlos a buscar soluciones inapropiadas.

Colaboración con la Ciencia

Un aspecto que se destacó durante la conversación fue la importancia crucial de la colaboración interdisciplinaria. Los exorcistas enfatizaron la necesidad de trabajar en estrecha coordinación con profesionales de la medicina, la psiquiatría y la psicología. Este enfoque, que ahora es de carácter obligatorio según los nuevos estatutos de la asociación, busca asegurar un riguroso proceso de discernimiento para descartar cualquier causa de origen natural antes de considerar un rito de exorcismo.

Esta insistencia en la prudencia y la formación responde al deseo de la Iglesia de alejar este ministerio de representaciones sensacionalistas y alinearlo con las exigencias del cuidado pastoral contemporáneo.

Detalle que Alegró al Papa

En el momento más personal del encuentro, los líderes de la AIE compartieron con el Papa una anécdota que, según las crónicas, le causó especial satisfacción, le recordaron que él había conocido personalmente y apreciaba al padre Gabriele Amorth, el célebre exorcista romano que fundó la asociación en 1994. Este detalle histórico selló la calidez del encuentro.

El encuentro concluyó con un intercambio de obsequios. Los exorcistas obsequiaron al Papa una imagen de metal del Arcángel San Miguel, procedente del santuario de Monte Sant’Angelo, y un ejemplar del libro Guidelines for the Ministry of Exorcism (Guías para el Ministerio del Exorcismo), publicado por la asociación. Por su parte, el Papa León XIV regaló a sus visitantes un rosario, como gesto de cercanía espiritual y agradecimiento por su servicio.

La Asociación Internacional de Exorcistas

La Asociación Internacional de Exorcistas (AIE), conocida por sus siglas en italiano Associazione Internazionale degli Esorcisti, es una organización católica que agrupa a sacerdotes que han sido autorizados por sus obispos para ejercer el ministerio del exorcismo. Su historia y evolución reflejan el esfuerzo institucional de la Iglesia por regular y profesionalizar una práctica que, a menudo, ha estado rodeada de misterio y controversia.

Orígenes y fundación

La AIE fue fundada en Roma en 1994 por seis sacerdotes; el padre Gabriele Amorth, entonces exorcista principal de la diócesis de Roma, y el padre René Chenesseau, exorcista de la diócesis de Pontoise (Francia) fueron los pilares. Su creación respondió a la convicción de estos pioneros de que existía un aumento en las prácticas ocultistas y en el número de fieles que sufrían perturbaciones espirituales, mientras que, al mismo tiempo, la Iglesia carecía de suficientes sacerdotes formados para atender esta demanda .

El objetivo inicial de la asociación era servir como un foro de apoyo e intercambio de experiencias entre exorcistas, un grupo que en aquel momento se sentía aislado y, en ocasiones, incomprendido dentro de sus propias diócesis.

Madurez institucional

El camino hacia el reconocimiento oficial fue un proceso gradual. El momento más significativo llegó el 13 de junio de 2014, cuando la Congregación para el Clero (actual Dicasterio para el Clero) aprobó sus primeros estatutos, reconociéndola como una Asociación Privada de Fieles con personalidad jurídica canónica. Este paso, otorgado bajo el pontificado del Papa Francisco, supuso un aval importante para la labor de la organización y la legitimidad del ministerio .

Sin embargo, el reconocimiento definitivo y la consolidación de su estructura llegaron recientemente. El 1 de octubre de 2025, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida aprobó formalmente los Estatutos definitivos de la AIE. Esta aprobación puso fin a un período de siete años de carácter “experimental” y otorgó a la asociación una base jurídica sólida y permanente.

Estructura y miembros

Con la aprobación de los nuevos estatutos, la AIE ha fortalecido sus estructuras de gobernanza y formación para adaptarse a los desafíos actuales. Los puntos clave de su organización son:

La asociación ha experimentado un crecimiento notable. Si en sus inicios contaba con apenas 40 miembros, hoy en día la cifra se aproxima a los 900 exorcistas provenientes de 58 países de los cinco continentes. Los estatutos de 2025 definen categorías más precisas de miembros: ordinarios (de pleno derecho y asociados) y honorarios, categoría esta última reservada para obispos y cardenales, quienes ya no ejercen derecho a voto para subrayar la especificidad del ministerio del exorcista.

En la actualidad, la AIE está presidida por el obispo Karel Orlita y su vicepresidente es el padre Francesco Bamonte, quienes fueron los representantes en la reciente audiencia con el Papa León XIV. La organización continúa su misión de ser un punto de referencia para la Iglesia en el cuidado espiritual de quienes sufren, tratando de equilibrar la seriedad institucional con la profundidad espiritual que requiere un ministerio tan delicado.