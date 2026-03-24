Tiempo en Uruguay: Cielo claro y descenso térmico marcan el pulso de este martes

Tras el reciente pasaje de un sistema de inestabilidad, el tiempo en Uruguay experimenta este martes 24 de marzo una jornada marcada por la estabilidad climática, el ingreso de aire más seco y un ligero descenso en las temperaturas mínimas, según coinciden los principales centros de monitoreo meteorológico.
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El reporte oficial de Inumet
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé una jornada de cielo claro y algo nuboso en todo el territorio. Para Montevideo y el Área Metropolitana, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12°C y una máxima de 22°C. Se destaca la presencia de neblinas matinales, principalmente en las zonas este y norte del país, que se disiparán hacia el mediodía.
Análisis de MetSul: El efecto del ciclón extratropical
Por su parte, el observatorio brasileño MetSul señala que, tras el alejamiento del ciclón extratropical hacia el Océano Atlántico (ubicado ahora al sureste de Chuí), la masa de aire frío asociada ha estabilizado las condiciones en la región. MetSul advierte que este fenómeno consolida el "confort térmico" otoñal, alejando por el momento cualquier probabilidad de nuevas olas de calor y manteniendo las máximas por debajo de los 25°C en gran parte del país.
Condiciones de viento y navegación (Windguru)
Para quienes realizan actividades náuticas o en la franja costera, los modelos de Windguru indican vientos persistentes del sector Suroeste (SW) durante la mañana, con intensidades de entre 20 y 40 km/h. Hacia la tarde, se espera que el viento amaine, rotando al Noreste con rachas más leves. En la zona este (Maldonado y Rocha), el oleaje podría alcanzar alturas de hasta 1.2 metros debido al remanente de la actividad ciclónica en el mar.