Tiempo en Uruguay: Cielo claro y descenso térmico marcan el pulso de este martes

El reporte oficial de Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé una jornada de cielo claro y algo nuboso en todo el territorio. Para Montevideo y el Área Metropolitana, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12°C y una máxima de 22°C. Se destaca la presencia de neblinas matinales, principalmente en las zonas este y norte del país, que se disiparán hacia el mediodía.