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Sociedad León XIV |

Redes sociales

Iglesia Católica advierte por intento de estafa: simulan vender entradas para visita de León XIV

La Iglesia señala que circulan en redes sociales publicaciones que ofrecen accesos preferenciales a cambio de dinero para la visita del pontífice.

La Iglesia advierte por estafas ante la inminente llegada de León XIV.

La Iglesia advierte por estafas ante la inminente llegada de León XIV.
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Por Redacción Caras y Caretas

Ni entrada directa, ni en primera fila, ni en una zona preferencial frente al altar: la Iglesia Católica advirtió que esa información es falsa y que no se venden entradas para los encuentros con el papa León XIV.

En un comunicado, la Iglesia alertó por publicaciones o mensajes en redes sociales que ofrecen entradas, ubicaciones preferenciales y paquetes para los encuentros previstos durante la visita de papa a Uruguay a cambio de dinero.

Remarcó que la participación en todos los encuentros es con entrada gratuita, y que en algún caso será necesario inscribirse antes para ordenar y organizar los accesos, pero sin costo.

Finalmente, se aconseja no realizar pagos ni transferencias, no proporcionar datos personales a quienes ofrezcan este tipo de servicios y denunciar las publicaciones o perfiles que intenten comercializar supuestas entradas.

Entre el 6 y 8 de noviembre

El papa León XIV visitará Uruguay entre el 6 y 8 de noviembre, con actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.

Es el inicio del primer viaje del papa a América Latina y la primera visita de un Pontífice a Uruguay desde Juan Pablo II.

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