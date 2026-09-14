Iglesia Católica advierte por intento de estafa: simulan vender entradas para visita de León XIV

Ni entrada directa, ni en primera fila, ni en una zona preferencial frente al altar: la Iglesia Católica advirtió que esa información es falsa y que no se venden entradas para los encuentros con el papa León XIV.
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Caras y Caretas Diario
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En un comunicado, la Iglesia alertó por publicaciones o mensajes en redes sociales que ofrecen entradas, ubicaciones preferenciales y paquetes para los encuentros previstos durante la visita de papa a Uruguay a cambio de dinero.
Remarcó que la participación en todos los encuentros es con entrada gratuita, y que en algún caso será necesario inscribirse antes para ordenar y organizar los accesos, pero sin costo.
Finalmente, se aconseja no realizar pagos ni transferencias, no proporcionar datos personales a quienes ofrezcan este tipo de servicios y denunciar las publicaciones o perfiles que intenten comercializar supuestas entradas.
Entre el 6 y 8 de noviembre
El papa León XIV visitará Uruguay entre el 6 y 8 de noviembre, con actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.
Es el inicio del primer viaje del papa a América Latina y la primera visita de un Pontífice a Uruguay desde Juan Pablo II.