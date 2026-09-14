Entregan más contenedores y composteras en complejos habitacionales

En el marco del Programa Hogares Sustentables, la Intendencia de Montevideo concretó una nueva entrega de equipamiento ambiental destinado a complejos habitacionales de cooperativas en los barrios Mercado Modelo, Bolívar y Cerrito. La actividad principal tuvo lugar en la Cooperativa COVISIMA 2005, ubicada en José Batlle y Ordóñez y Avenida 15 de Febrero de 1985, beneficiando a más de un centenar de hogares pertenecientes a las cooperativas COVISIMA 2005, COVIGUAY, COVIR, COVIBRO y COVIASU.