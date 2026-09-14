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Sociedad contenedores | Montevideo | reciclaje

Hogares sustentables

Entregan más contenedores y composteras en complejos habitacionales

Montevideo entregó contenedores y composteras a 121 hogares de cooperativas para impulsar el reciclaje y limpiar las calles.

Montevideo entrega más contenedores

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Por Redacción Caras y Caretas

En el marco del Programa Hogares Sustentables, la Intendencia de Montevideo concretó una nueva entrega de equipamiento ambiental destinado a complejos habitacionales de cooperativas en los barrios Mercado Modelo, Bolívar y Cerrito. La actividad principal tuvo lugar en la Cooperativa COVISIMA 2005, ubicada en José Batlle y Ordóñez y Avenida 15 de Febrero de 1985, beneficiando a más de un centenar de hogares pertenecientes a las cooperativas COVISIMA 2005, COVIGUAY, COVIR, COVIBRO y COVIASU.

Impacto en la vía pública y gestión de residuos

La implementación del sistema intrapredial fomenta la clasificación de residuos directamente desde el origen en cada hogar. Este cambio metodológico incrementa de forma directa el volumen de materiales que se envían a las plantas de reciclaje y contribuye a mantener una mayor higiene en el entorno urbano al despejar espacio en las calles.

Como resultado de esta reorganización, la comuna procedió al retiro definitivo de cinco contenedores situados en la vía pública, concretamente en Nantes 3573, Avenida 15 de Febrero de 1985 frente al 3268, dos unidades en Avenida General Flores 3484 y otro en Andrés Lamas 3435. Además, se realizó la reubicación de un recipiente hacia la calle Juan José Quesada 3446 para optimizar el servicio en la zona.

Capacitación y recolección programada

Durante la jornada, el director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou, encabezó una charla informativa para instruir a la comunidad sobre el correcto uso de las composteras y los recipientes intraprediales. La Intendencia ya dejó definidos los días y horarios específicos en los que el camión recolector pasará por los complejos para retirar el material clasificado.

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