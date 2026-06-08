Imputaron a delincuente recapturado que rapiñaba mujeres en Pocitos

Asimismo, en uno de los allanamientos fueron recuperados varios de los efectos robados a una de las mujeres.

El caso por el que fue imputado ocurrió el pasado 25 de mayo en la esquina de Marco Bruto y Luis Lamas, en Pocitos Nuevo, cuando una mujer de 54 años que estaba junto a su moto fue víctima del robo de su cartera por parte del hombre que también circulaba en moto y arrastró varios metros a la víctima que permanecía sujetada a la cartera, provocándole lesiones.

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Motochorro le arrebató la cartera a una mujer de 54 años en Marco Bruto y Luis Lamas. Todos los detalles en @TelenocheUy pic.twitter.com/5ko6fk9oBY — Leonardo Pedrouza (@LeoPedrouza) May 25, 2026

La otra rapiña por la que es investigado, según consignó Subrayado, fue la que ocurrió el 6 de mayo en Benito Blanco y Scosería, donde una mujer de 66 años sufrió un golpe en la cabeza durante un forcejeo y terminó internada en el CTI con un coma inducido.

No obstante, la investigación continúa para establecer si el mismo hombre de 39 años (que cuenta con cinco antecedentes penales) participó en otros robos de similares características en esa zona de la capital.