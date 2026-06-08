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Sociedad Pocitos | mujeres | rapiña

¿Vuelven las carteras?

Imputaron a delincuente recapturado que rapiñaba mujeres en Pocitos

El hombre fue imputado por rapiñar a una mujer de 54 años en Marco Bruto y Luis Lamas, y también es investigado por el robo de otra de 66, en Benito Blanco y Scosería, que terminó en el CTI.

Ladrón de carteras en Pocitos quedó registrado en las cámaras.

Ladrón de carteras en Pocitos quedó registrado en las cámaras.

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Por Redacción Caras y Caretas

La Justicia imputó a un hombre de 39 años que había sido recapturado tras haber recuperado la libertad por un error administrativo y mientras lo buscaba la Policía cometió una serie de rapiñas que causaron conmoción en el barrio Pocitos.

A solicitud de la Fiscalía de Flagrancia de 6º Turno, el hombre fue imputado el pasado sábado 6 por un delito de rapiña en concurso formal con lesiones personales y deberá cumplir prisión preventiva por 90 días mientras continúa la investigación, informó la Fiscalía General de la Nación.

La investigación sobre el carterista de Pocitos

Policías de la Zona Operacional II habían detenido al hombre como sospechoso de dos rapiñas cometidas en Pocitos contra mujeres. La identificación del sospechoso fue posible mediante registros de videovigilancia, el análisis de intentos de uso de tarjetas robadas y otras actuaciones policiales, indicó Fiscalía.

Asimismo, en uno de los allanamientos fueron recuperados varios de los efectos robados a una de las mujeres.

El caso por el que fue imputado ocurrió el pasado 25 de mayo en la esquina de Marco Bruto y Luis Lamas, en Pocitos Nuevo, cuando una mujer de 54 años que estaba junto a su moto fue víctima del robo de su cartera por parte del hombre que también circulaba en moto y arrastró varios metros a la víctima que permanecía sujetada a la cartera, provocándole lesiones.

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La otra rapiña por la que es investigado, según consignó Subrayado, fue la que ocurrió el 6 de mayo en Benito Blanco y Scosería, donde una mujer de 66 años sufrió un golpe en la cabeza durante un forcejeo y terminó internada en el CTI con un coma inducido.

No obstante, la investigación continúa para establecer si el mismo hombre de 39 años (que cuenta con cinco antecedentes penales) participó en otros robos de similares características en esa zona de la capital.

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