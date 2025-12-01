Cayó en Pocitos el ladrón de matrículas de autos

Fue detenido en las últimas horas por la Policía el delincuente que robaba matrículas de vehículos en la zona de Pocitos y Parque Batlle. Una investigación que llevaba meses, apuntaba a que las placas hurtadas luego eran colocadas en otros autos robados de similares características.
El delincuente ya contaba con antecedentes penales y había sido procesado por última vez en febrero de este año por un delito de daños.
El modus operandi del ladrón de matrículas
Cada vez eran más las denuncias de robos de matrículas a vehículos estacionados en los mencionados barrios de Montevideo, los efectivos del Área de Respuesta Policial Móvil de la Zona Operacional II lograron detener al delincuente que estaba involucrado en estos delitos.
El hombre de 43 años fue detenido infraganti entre la calles Rivera y Marco Bruto (Pocitos Nuevo). Llevaba consigo varias matrículas robadas.
El ladrón retiraba rápidamente las matrículas de vehículos estacionados y luego seguía raudamente su marcha. La descripción física del delincuente coincidió con las imágenes de las cámaras de seguridad de varios de los robos denunciados, por lo que la Policía no tiene dudas de que el detenido es el ladrón de matrículas de Pocitos y Parque Batlle.
La investigación apuntaba a que las chapas luego eran vendidas a un hombre de Malvín Norte que las utilizaría para “clonar” vehículos. Una maniobra que consiste en colocar la placa en autos robados de similares características y así evitar ser detectados fácilmente en las calles.
La Fiscalía y el área de Investigaciones de la Policía continúa con los procedimientos para poder desarticular a toda la organización criminal.