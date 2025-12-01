Cayó en Pocitos el ladrón de matrículas de autos

El hombre de 43 años fue detenido infraganti entre la calles Rivera y Marco Bruto (Pocitos Nuevo). Llevaba consigo varias matrículas robadas.

El ladrón retiraba rápidamente las matrículas de vehículos estacionados y luego seguía raudamente su marcha. La descripción física del delincuente coincidió con las imágenes de las cámaras de seguridad de varios de los robos denunciados, por lo que la Policía no tiene dudas de que el detenido es el ladrón de matrículas de Pocitos y Parque Batlle.

La investigación apuntaba a que las chapas luego eran vendidas a un hombre de Malvín Norte que las utilizaría para “clonar” vehículos. Una maniobra que consiste en colocar la placa en autos robados de similares características y así evitar ser detectados fácilmente en las calles.

La Fiscalía y el área de Investigaciones de la Policía continúa con los procedimientos para poder desarticular a toda la organización criminal.