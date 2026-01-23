INAU revisó su decisión y habilitó el libreto de Doña Bastarda para todo público.

Finalmente, el organismo señaló la necesidad de que estos procesos de control no sean unilaterales, planteando que debe contar con "la más amplia participación de diversos actores del ámbito cultural, artístico, y otros sectores vinculados".

La primera decisión de INAU

Este cambio de postura ocurre después de que la calificación original de "no apto" despertara críticas, entre ellas la del sindicato SUTEL, que había denunciado un "grave retroceso democrático" y un precedente de "censura previa". En aquel momento, el organismo había fundamentado su restricción en la presunta existencia de mensajes con "violencia psicológica y verbal".