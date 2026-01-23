Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad INAU | murga | SUTEL

Marcha atrás

INAU revisó su decisión y habilitó el libreto de Doña Bastarda para todo público

"Luego del descargo presentado por la murga Doña Bastarda, los calificadores técnicos realizaron una instancia de revisión del libreto presentado. Como resultado de esa revisión, se resolvió modificar la calificación inicial", explica el INAU.

INAU revisó su decisión y habilitó el libreto de Doña Bastarda para todo público.

INAU revisó su decisión y habilitó el libreto de Doña Bastarda para todo público.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
A través de un reciente comunicado, el instituto informó que, tras analizar el descargo de la murga, "los calificadores técnicos realizaron una instancia de revisión del libreto presentado". Como consecuencia de este nuevo análisis, las autoridades confirmaron la modificación de la categoría de riesgo, resolviendo "declarar el espectáculo como Apto para Todo Público".

Además de la rectificación sobre la murga, el INAU se refirió al proceso de los protocolos de evaluación, asegurando que la institución "asume el compromiso de revisar los mecanismos, criterios y requerimientos de calificación de espectáculos públicos".

Finalmente, el organismo señaló la necesidad de que estos procesos de control no sean unilaterales, planteando que debe contar con "la más amplia participación de diversos actores del ámbito cultural, artístico, y otros sectores vinculados".

La primera decisión de INAU

Este cambio de postura ocurre después de que la calificación original de "no apto" despertara críticas, entre ellas la del sindicato SUTEL, que había denunciado un "grave retroceso democrático" y un precedente de "censura previa". En aquel momento, el organismo había fundamentado su restricción en la presunta existencia de mensajes con "violencia psicológica y verbal".

