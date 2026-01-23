Tras la polémica generada, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) resolvió revertir su decisión inicial y habilitar el espectáculo de la murga Doña Bastarda para todas las edades. La determinación surge luego de que los técnicos del organismo realizaran una nueva evaluación de los textos presentados por el conjunto.
Marcha atrás
INAU revisó su decisión y habilitó el libreto de Doña Bastarda para todo público
"Luego del descargo presentado por la murga Doña Bastarda, los calificadores técnicos realizaron una instancia de revisión del libreto presentado. Como resultado de esa revisión, se resolvió modificar la calificación inicial", explica el INAU.