Sociedad pollo | Cerro Largo | contrabando

Contrabando supremo

Incautan en Cerro Largo más de tres toneladas de pollo de contrabando

Policía de Cerro Largo logró la incautación de más de tres toneladas de pollo sin refrigeración y en infracción aduanera, que se dirigía hacia el sur del país.

Camión que transportaba 3.100 kg de pollo de contrabando.
Por Redacción Caras y Caretas

Un operativo del Área de Investigaciones III de la Jefatura de Policía de Cerro Largo en la ruta 7, a la altura del pueblo Bañado de Medina, logró detener a un camión que transportaba 3.100 kilogramos de supremas de pollo en infracción aduanera y sin refrigeración, desde la frontera hacia los departamentos del sur del país.

El operativo en Cerro Largo

Luego de ser alertados por la llegada del camión de color blanco que circulaba por la ruta, los policías arachanes implementaron un dispositivo de observación, logrando interceptarlo a la altura del pueblo Bañado de Medina.

El pollo estaba en la caja tapado con una malla negra, en condiciones que no respetan las medidas mínimas sanitarias requeridas para transportarlo. Por lo que el pollo incautado se destruyó.

Según informó el Ministerio del Interior, la mercadería que llevaba el camión interceptado en la Ruta 7 está valuados en $1.240.000.

Un detenido

Fue detenido el conductor del camión, un hombre de iniciales S.M.C.R., de 38 años, sin antecedentes penales.

Quedó a disposición de la Fiscalía Letrada de 1 º Turno, quien dispuso que el detenido sea conducido a una audiencia el martes 2 de diciembre.

