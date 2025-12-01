Un operativo del Área de Investigaciones III de la Jefatura de Policía de Cerro Largo en la ruta 7, a la altura del pueblo Bañado de Medina, logró detener a un camión que transportaba 3.100 kilogramos de supremas de pollo en infracción aduanera y sin refrigeración, desde la frontera hacia los departamentos del sur del país.
Contrabando supremo
Incautan en Cerro Largo más de tres toneladas de pollo de contrabando
