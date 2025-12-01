Incautan en Cerro Largo más de tres toneladas de pollo de contrabando

Un operativo del Área de Investigaciones III de la Jefatura de Policía de Cerro Largo en la ruta 7, a la altura del pueblo Bañado de Medina, logró detener a un camión que transportaba 3.100 kilogramos de supremas de pollo en infracción aduanera y sin refrigeración, desde la frontera hacia los departamentos del sur del país.