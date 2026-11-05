Las recomendaciones del Ministerio del Interior por la visita del Papa León XIV

3. Llevar la documentación necesaria. Asegurarse de contar con la cédula de identidad, licencia de conducir y documentación del vehículo.

4. Respetar las normas de tránsito. No exceder los límites de velocidad y adecuar la conducción a las condiciones del tránsito y del clima.

5. Colaborar con el cuerpo de tránsito. Seguir las indicaciones del personal policial para mantener el orden y la circulación.

6. Respetar los lugares habilitados para circular, detenerse con el vehículo y estacionar.

Por su parte, Policía Caminera informa que en los horarios de arribo y partida de la comitiva oficial podrán registrarse restricciones en los accesos a la Base Aérea, el Aeropuerto Internacional de Carrasco y avenida de las Américas.

El domingo 8 se realizarán cortes momentáneos en distintos cruces de Ruta 5, durante el desplazamiento de la comitiva entre Montevideo y Florida. También habrán modificaciones en la circulación entre los kilómetros 37,500 y 38,500, por la visita a Juanicó, y cortes hacia el sur en Ruta 5, el Anillo Perimetral y Ruta 102, en dirección al aeropuerto.

Asimismo, se realizará un monitoreo del tránsito en el peaje Mendoza para prevenir enlentecimientos.

Recomendaciones para quienes viajan de otro país

1. Informarse antes de viajar. Consultar los requisitos de ingreso y documentación exigida por el país de destino.

2. Verificar la documentación. Asegurarse de que la cédula de identidad o pasaporte esté vigente y en buenas condiciones al momento de viajar.

3. Si menores de edad participarán del viaje, asegurarse de contar con los documentos y las autorizaciones de viaje que correspondan.

4. Anticipar la llegada al paso fronterizo. Concurrir con tiempo suficiente y contemplar posibles demoras en los controles.

Recomendaciones para la actividad en Paysandú

La Santa Misa comenzará a las 10:00 horas en el Parque París Londres y finalizará aproximadamente a las 11:30. Previamente, a las 9:30, el Papa León XIV recorrerá el parque en el papamóvil para saludar a los fieles.

Los accesos se habilitarán a las 5:30 y el ingreso estará permitido hasta las 8:15 horas, por calle Montecaseros. Se recomienda llegar con anticipación para evitar demoras.

Por razones de seguridad habrán cortes de tránsito, algunos desde el día anterior.

* Para ingresar a la ciudad se recomienda utilizar avenida Italia, Wilson Ferreira Aldunate, bulevar Artigas o calle Roldán. Para acercarse al parque, las vías sugeridas son Montevideo y Felippone.

* Los objetos permitidos para ingresar al Parque París Londres son agua, alimentos livianos, mate y termo, mochilas pequeñas, protector solar, gorro, documentación, celular y medicación personal.

* No se podrá ingresar con bolsos grandes, conservadoras, botellas de vidrio, latas, objetos cortantes, alcohol, pirotecnia, bengalas, drones, mascotas, armas y banderas o carteles con mástiles.

* Se exhorta a los asistentes a planificar el traslado y respetar las indicaciones del personal policial.

Accesos y circulación en Florida

El domingo, a las 10:30 horas, el Papa celebrará una Santa Misa frente a la Catedral Basílica de Florida. El ingreso del público estará habilitado hasta las 9:30.

Para ordenar la llegada de los asistentes se establecieron distintos accesos a la ciudad desde Ruta 5, por Paso Viejo, el Destacamento de Policía Caminera, las calles 24 de Abril y 19 de Junio, José Pedro Varela y el anillo perimetral de calle Arocena. También estará habilitado el ingreso por Puente Pintado, desde la zona sur.

Los ómnibus que trasladarán peregrinos ingresarán por el anillo perimetral de calle Arocena o por Puente Pintado. Ambos recorridos confluirán en avenida Artigas y continuarán hasta Beltrán, donde se habilitarán cuatro cuadras para el descenso simultáneo de pasajeros.

Posteriormente, las unidades se dirigirán hacia los estacionamientos de Rambla Piedra Alta, siguiendo el circuito establecido por las autoridades.

Por otra parte, personal de Policía Comunitaria, junto a la Intendencia de Florida, realizará el relevamiento de los residentes comprendidos en la zona afectada y gestionará las autorizaciones necesarias para su movilidad.